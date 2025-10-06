Produktionsutvecklingsingenjör, Medtech
2025-10-06
Vill du vara med och forma framtidens produktion av medicintekniska produkter i en modern produktionsmiljö? Vi söker nu en produktionsutvecklingsingenjör som får möjlighet att utveckla och optimera produktionsprocesser, implementera nya tekniker, maskiner och instrument samt säkerställa hög kvalitet och full spårbarhet.
Ditt ansvar innefattar bland annat:
Driva, utveckla och optimera produktionsprocesser med fokus på kvalitet, effektivitet och regulatoriska krav.
Genomföra processriskbedömningar och upprätta användarkrav, funktionella och tekniska specifikationer.
Ansvara för förändringskontroll, kontinuerlig processriskhantering och upprätthållande av utrustningens validerade status.
Delta i validering och kvalificering av processer, inklusive uppföljning av avvikelser och korrigerande åtgärder.
Skapa och uppdatera dokumentation enligt kvalitetsledningssystem och regulatoriska krav.
Bygga och upprätthålla relationer med externa leverantörer.
Driva kontinuerliga förbättringar inom ditt ansvarsområde.
Vi söker dig med:
Akademisk examen inom maskin, produktion eller närliggande område.
Erfarenhet från produktion, kvalitetsarbete eller produktionsutveckling inom medicinteknik.
Erfarenhet av kvalificering, verifiering och validering av processer.
God förståelse för P&ID och processdesign.
God dokumentations- och kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Erfarenhet av teknisk projektledning är meriterande.
Ett genuint intresse för att förbättra produktion och processer inom medicinteknik.
Dina personliga egenskaper
Är strukturerad, analytisk och en problemlösare som kan driva förändringar och fatta beslut.
Tycker om att ta dig an utmaningar och arbeta tillsammans med kollegor i tvärfunktionella team.
Ser konsultrollen som en möjlighet att växa professionellt och samtidigt bidra med kunskap och värde i varje nytt projekt du tar dig an.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger dig möjlighet att växa i din roll genom uppdrag inom flera spännande branscher och områden - både i projekt ute hos kund och in-house. Här jobbar du tillsammans med andra ingenjörer som delar ditt intresse för teknik och hållbarhet. Tillsammans skapar vi lösningar som gör skillnad - eller som vi kallar det: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2025 och 2024 av Karriärföretagen!
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Sara Elliot, eller på telefon 0706-946126. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Together Tech AB
(org.nr 556576-4668), https://www.togethertech.com/ Arbetsplats
Together Tech Kontakt
Sara Elliot sara.elliot@togethertech.com 0706-946126 Jobbnummer
9541423