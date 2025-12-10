Produktionsutvecklare till Saab
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2025-12-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Jönköping
, Haninge
, Vetlanda
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som produktionsutvecklare kommer du tillsammans med dina kollegor ta fram väl genomarbetade industrialiseringsplaner och samordna arbetet i de projekt där produkterna ska anpassas till våra produktionsupplägg. Du samarbetar nära både konstruktionsavdelningen och leverantörskvalitetsfunktionen redan i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen, med fokus på att säkerställa god producerbarhet i såväl våra interna verkstäder som hos våra leverantörer.
I din roll kommer du få arbeta med avancerade elektronik- och mekanikprodukter som används inom både civilt och militärt flyg, vilket ger rollen en kombination av teknisk komplexitet och praktisk problemlösning.
Rollen innebär även arbetsuppgifter som:
* Ta fram, dokumentera, implementera och vidareutveckla tillverkningsflöden.
* Ta fram arbetssätt och metoder för MSA, SPC mm.
* Stötta produktions-organisationen vid investeringar av maskiner och utrustningar.
* Driva aktiviteter och implementera förbättringar gällande produktions-metoder/processer.
* Arbeta med implementering av PDCA ärenden.
* Genomföra PFMEA-analyser
* Ansvarar för kostnadsprognoser i samband med större investeringar kopplade till produktion
Som produktionsutvecklare arbetar du i tvärfunktionella team som driver industrialiseringen av nya produkter. Arbetet sker i projektform och i samarbete mellan flera avdelningar för att nå bästa möjliga resultat. Vi arbetar även i tätt samarbete med vår inköpsavdelning, leverantörer och utvecklingsavdelning samt övriga produktionstekniker på företaget. Publiceringsdatum2025-12-10Profil
I den här rollen kommer du som är analytisk, nyfiken och lösningsorienterad att trivas särskilt bra. Vi tror att du uppskattar att få använda din kreativitet och noggrannhet i vardagen, och att du samtidigt har en prestigelös inställning där samarbetet med kollegor känns både naturligt och givande. Du känner dig trygg i att ta ansvar för dina uppgifter och har förmågan att självständigt driva arbetet framåt, samt är flexibel och behåller lugnet även när tempot blir högt. Som person är du kommunikativ, pedagogisk och trivs i en miljö där både förändring och utveckling är en del av arbetet.
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom ett relevant område och gärna en teknisk utbildning i grunden. Eftersom dokumentation förekommer på både svenska och engelska är det viktigt att du känner dig bekväm med att uttrycka dig på båda språken.
Har du erfarenhet av LEAN, konfigurationshantering eller riskanalys ser vi det som ett plus, men det är inget vi kräver. Det är även en fördel om du har arbetat med kravhantering kopplat till kundkrav, som till exempel EN9100, APQP eller AQAP.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9638379