Produktionsutvecklare industriell lackering
2025-09-10
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av industriell lackering, gärna från fordonsindustrin och som vill ta nästa steg i karriären. Rollen är initialt ett konsultuppdrag, men för rätt person finns goda möjligheter till förlängning och eventuellt övergång till kund.
Om rollen
Du kommer att fungera som en teknisk specialist till produktionschef inom måleri. Tillsammans driver ni utveckling och förbättringar i både processflöden och praktiska lösningar. Du är med och löser morgondagens utmaningar, från handlingsplan till konkret förändring.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och optimera måleriprocesser
Identifiera förbättringsområden och driva förändringsarbete
Stötta produktionsledningen i tekniska frågor
Kommunicera med olika intressenter inom produktion, teknik och ledning
Vem du är
Erfarenhet från industriellt måleri, gärna inom fordonsindustrin
Är lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga
Trivs med att arbeta nära produktionen och ta ansvar för tekniska förbättringar
Är trygg i att kommunicera med olika roller i organisationen
Kan kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Att vara konsult hos Consensus
Som konsult hos Consensus får du möjlighet att arbeta med några av de mest spännande och varierande uppdragen inom olika branscher. Du kommer att vara en nyckelspelare för våra kunder och bidra till deras framgång genom din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du inte bara utveckla dina egna färdigheter utan också göra skillnad i både små och stora projekt och organisationer. Genom nära samarbete med vår försäljningsorganisation säkerställer vi att du alltid har relevanta och meningsfulla uppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda på: https://www.consensus.nu/konsult/
Nästa steg
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans! Har du några frågor är du välkommen att kontakta Hannes Eliasson på hannes.eliasson@consensus.nu
alt. tel 076 - 112 23 86.
Välkommen med din ansökan på www.consensus.nu.
