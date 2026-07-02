Produktionsutvecklare
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Köping Visa alla maskiningenjörsjobb i Köping
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Nu har du möjligheten att söka en mycket spännande roll - där du analyserar bristerna i produktion och lager, ritar om flödena och driver projekten i mål. Saferoad i Köping söker en senior Produktionsutvecklare som kombinerar flödesoptimering med ett ödmjukt och effektivt förändringsledarskap.
Titel: Produktionsutvecklare
Företag: Saferoad Sverige AB
Plats: Köping - på plats 07:00–16:00
Uppdrag: Kan starta starta i konsultform för att sen övergå i tillsvidareanställning. Alternativt erbjuds anställning direkt av kund.
Om Saferoad
Saferoad är en av Europas ledande leverantörer av trafiksäkerhetslösningar och infrastrukturprodukter. Vårt huvudsakliga fokus är att utveckla och leverera produkter som skyddar trafikanter och bidrar till en säkrare och mer effektiv infrastruktur på vägarna. Vi tillverkar och levererar allt från vägräcken, bullerskärmar och belysningsstolpar till vägmarkeringar och digitala trafiksäkerhetslösningar. Genom innovativ design och högkvalitativa material arbetar vi helt i linje med nollvisionen för att minska antalet allvarliga olyckor i trafiken.
Vi sitter i nya, fräscha lokaler i Köping, en attraktiv industriort med goda pendlingsmöjligheter. Hos oss kombineras det internationella bolagets stabilitet och utvecklingsmöjligheter med korta beslutsvägar och en entreprenöriell laganda.
Du ansöker på www.randstad.se,
innan den 2026-08-09. Urval kommer att ske efter annonsperioden. Alla frågor som rör uppdraget hänvisas till li.ekeflo@randstad.se
. Vi undanber all direktkontakt med Saferoad.
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Om rollen – Förändra, strukturera och förvalta
Har du blick för flöden, logistik och hur man omvandlar en verksamhet med växtvärk till en strukturerad, effektiv produktion?
Saferoad i Köping har vuxit snabbt och just nu ligger mycket fokus på att strukturera upp lager, optimera flöden och förbereda verksamheten för ett stort affärssystemsbyte till Microsoft Dynamics Business Central (BC) med planerad livesättning hösten 2027.
Som Produktionsutvecklare blir du spindeln i nätet som knyter ihop det fysiska flödet på golvet med den digitala administrationen. Det är en bred och synlig roll där du förväntas analysera brister, presentera slutsatser och självständigt driva förbättringsprojekt i mål. Du förväntas bygga upp och dokumentera de rutiner och processer som idag saknas. Du har täta kontaktytor med produktionstekniker, konstruktion, inköp och lagret.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Flödes- och lageroptimering: Få ihop det totala flödet mellan lager, tid och belastning. Utreda tidsåtgång för olika moment, identifiera gap och flaskhalsar samt se till att åtgärder snabbt genomförs.
Strukturera och digitalisera: Bygga upp, strukturera och dokumentera rutinbeskrivningar för administration och produktion som idag saknas.
Driva förbättringsprojekt: Leda interna projekt rörande lagerstyrning, produktion, uppföljning och struktur
Affärssystems införande: Ha en aktiv roll i förberedelserna samt införandet och förvaltandet av det nya affärssystemet BC (Business Central) i produktion- och logistikmodulerna.
Varför ska du välja Saferoad?
God påverkansgrad: Du får ett brett mandat att utveckla, effektivisera och sätta din egen prägel på strukturen i en verksamhet som vill och ska satsa.
Tryggt och stabilt: Vi erbjuder en stabil anställning med schyssta villkor, kollektivavtal.
Karriärvägar: Som del av en stor internationell koncern finns goda möjligheter till vidare utveckling, både nationellt och internationellt.
Samhällsnytta: Du jobbar med produkter som gör skillnad på riktigt – vi räddar liv på vägarna varje dag.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du är en senior profil med stark analytisk förmåga och dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva projekt från start till mål. Du har ett snabbspår i huvudet för LEAN-tänk och kan snabbt sortera och prioritera vad som ger bäst effekt.
Saferoad har en sammansvetsad produktionsgrupp med låg personalomsättning. Vi söker dig som är en söker vi dig som är en skicklig relationsbyggare, du är en trygg och inkluderande ledare som kan kombinera ett tydligt mandat med ett öppet och välkomnande förhållningssätt. Du har tålamodet som krävs för att driva förändring, och du gör det på ett smidigt sätt som bevarar den goda stämningen.
Vi söker dig som har:
Utbildning: Högskoleingenjör (gärna inom logistik, produktion, maskinteknik eller automation) eller motsvarande erfarenhet förvärvad genom arbete.
Erfarenhet: Flerårig erfarenhet av produktionsutveckling, flödeslogistikeffektivisering eller projektledning inom tillverkande industri.
Analytisk förmåga: Vana av att analysera data, dra slutsatser och paketera/presentera dem på ett tydligt sätt för ledning och medarbetare.
Systemförståelse: Erfarenhet av Monitor ERP, Business Central eller liknande produktions- och logistiksystem är starkt meriterande.
Perspektiv: Du är redo att binda upp dig på 3–5 år för att vara med på hela den förändrings- och förvaltningsresa som Saferoad har framför sig.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/069f9711-18a0-4841-afc6-c7f73f10c1a5
731 36 KÖPING Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9990156