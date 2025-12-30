Produktionstestare till kund i Malmö
2025-12-30
Ett spännande jobb för dig som är noggrann och har högt kvalitetstänk. Långsiktig tjänst!
PRODUKTIONSTESTARE TILL KUND I MALMÖ
Till ett av våra kundföretag i Malmö söker vi en produktionstestare med tekniskt intresse och nyfikenhet.
Här erbjuds du möjligheten att bli en del av en stabil verksamhet där kvalitet, yrkesskicklighet och engagemang står i fokus. Uppdraget är långsiktigt och kan för rätt person innebära goda utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten är produktionsnära inom elkraft, där du blir en nyckelperson i att säkerställa att produkter och system uppfyller högt ställda krav innan leverans. I rollen ansvarar du främst för att:
Utföra produktions- och leveranstester av elkraftutrustning
Genomföra funktionsprov, mätningar och verifiering enligt ritningar och specifikationer
Delta i felsökning och avvikelsehantering tillsammans med produktion och teknik
Dokumentera testresultat och säkerställa spårbarhet
Bidra till förbättringar av testinstruktioner, arbetsmetoder och kvalitet i produktionen
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning inom elkraft, el/energi, automation eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från produktion, test, provning eller idrifttagning av tekniska system
God förståelse för elscheman, ritningar och teknisk dokumentation
Vana att arbeta strukturerat och följa instruktioner och säkerhetskrav
Svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med hög- och/eller lågspänning och ställverk samt som tidigare har arbetat i verkstad, fabrik eller testhall.
Som person är du noggrann och kvalitetsmedveten, med ett praktiskt handlag och en lösningsorienterad inställning. Du känner dig trygg i en produktionsnära miljö med tydliga deadlines och trivs med att samarbeta och kommunicera med olika funktioner i organisationen.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som produktionstestare är långsiktig och inleds med sex månaders anställning via Eterni. Ambitionen är att tjänsten ska övergå i en tillsvidaretjänst efter sex månaders uppdrag.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se
eller 0709-354090.
Plats: Malmö.
Start: Januari/Februari.
Plats: Malmö.
Start: Januari/Februari.
Arbetstider: Heltid, måndag till fredag mellan 7 och 16.
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
211 11 MALMÖ Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se
