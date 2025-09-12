Produktionstekniskt uppdrag i Blekinge
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2025-09-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt kunnig och lösningsorienterad person med passion för förbättringsarbete och produktion? Vi söker engagerade ingenjörer som kommer arbeta i anslutning till produktion hos våra kundföretag i Blekinge. I våra roller kan du bland annat få möjlighet att jobba med produktionsteknisk beredning eller mer brett med säkerhet, drift, förbättringar och teknisk utveckling - allt för att optimera produktionen med fokus på kvalitet, produktivitet och arbetsmiljö.
Din roll
Som ingenjör inom produktionsteknik är du en nyckelperson i att utveckla både maskiner och arbetssätt. Målet är att öka tillgänglighet och effektivitet i produktionen, samtidigt som vi aldrig kompromissar med säkerheten.
Tjänsten innebär nära samarbete med andra avdelningar och kan exempelvis vara deltagande i utvecklingsprojekt samt ansvar för mindre investeringar eller att driva förbättringar.Publiceringsdatum2025-09-12Profil
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom produktionsutveckling, maskinteknik eller likvärdigt - alternativt ingenjör inom maskinteknik
* Erfarenhet eller utbildning inom maskinsäkerhet
* Grundläggande kunskaper i CAD-program
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du gillar att arbeta i team, är kommunikativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Varför välja Jefferson Wells?
Hos oss på Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup, får du möjligheten att arbeta som konsult hos en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Genom vårt stora nätverk - både lokalt och globalt - kan vi erbjuda dig spännande uppdrag som utvecklar dig i din yrkesroll.
Som konsult hos oss är det självklart att du har:
* Kollektivavtal med trygg anställning med konkurrenskraftig lönebild
* Förmåner så som rabatt på glasögon, linser
* Friskvårdsbidrag och läkarbesök på arbetstid
* En dedikerad konsultchef som stöttar dig i uppdraget och din utvecklingSå ansöker du
Är du redo för nästa steg i din karriär? Ansök redan idag, då urval och intervjuer sker löpande!
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Konsultchef Jonathan Sundh på telefon 0455-302782 eller via e-post: jonathan.sundh@manpower.se
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Du söker tjänsten genom att registrera en profil på vår hemsida och följa ansökningslänken i annonsen Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ae239c97-4b01-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Engineering Kontakt
Jonathan Sundh Jonathan.Sundh@manpower.se 0455-302782 Jobbnummer
9507128