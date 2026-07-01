Produktionsteknisk Konsult
Produktionskonsult Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Halmstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Halmstad
2026-07-01
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Produktionskonsult Väst AB i Halmstad
, Båstad
, Ljungby
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med produktionsteknik och produktionsutveckling hos tillverkande företag i Södra Sverige?
• Då kan det här vara din nästa möjlighet att få ingå i ett inkluderande team som kännetecknas av arbetsglädje, driv och energi!
Om jobbet:
Du arbetar tillsammans med både produktionsledning och produktionstekniker samt operatörer med mål att utveckla en effektiv och hållbar tillverkning.
Uppdragens längd och innehåll varierar beroende på kundens behov. Arbetet sker i första hand hos kund vilket betyder att det kan förekomma veckopendel, dagspendel och/eller distansarbete, allt beroende på var du bor och vad som passar för kunden. Primärt kommer uppdragen att finnas i södra Sverige. Du bör vara inställd på att under perioder (3v-6mån) behöva övernatta borta i veckorna (boende löser kunden, milersättning och traktamente utbetalas enligt gällande regler).
Utbildning och/eller kompetens:
• Högskoleingenjör eller YH examen inom relevant område
• Erfarenhet som produktionstekniker eller arbetsledare inom tillverkning
Meriterande om du har kunskap inom något/några av områdena:
• Metodstudier SAM, AVIX, PROKON eller andra metoder
• Monteringsarbeten, svetsning och/eller målning
• Projektledning och utveckling av produktionsprocesser/flöden
• Lean och sex sigma metoder
Som person:
Du är intresserad, analytisk och tar initiativ till att lösa problem. Dessutom är det viktigt att du som person är strukturerad, ansvarstagande och kan planera och prioritera ditt arbete. Då arbetet innefattar mycket rapportskrivning och dokumentation på svenska är det avgörande att din språkliga nivå är mycket god och att du trivs med att uttrycka dig i skrift. Arbetet innefattar många kontaktytor på flera nivåer i våra kunders organisationer, därför är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga.
Idealkandidaten
Vi tror att du är i en fas där du vill växa in i rollen som produktionsteknisk konsult och har siktet inställt på att utvecklas långsiktigt hos oss. Sannolikt har du en praktisk bakgrund från industrin i kombination med en vidareutbildning eller ett nyligen väckt intresse för nya ansvarsområden. Vi söker dig som vill lära dig vårt arbetssätt från grunden och som är prestigelös inför de uppgifter som krävs för att göra verklig nytta för kunden. Inom Prokon är vi både flexibla och uthålliga; vi förväntar oss att du har tålamodet att genomföra de djupgående och ibland rutinmässiga analyser som kräver mer än vad kundens egen personal mäktar med.Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
Du behöver ha B-körkort och tillgång till bil. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Så ansöker du
Om du tycker detta låter intressant så söker du genom att skicka CV och personligt brev till aw@prokon.se
Vill du ha ytterligare upplysningar får du gärna kontakta Adam Wulff (Avdelningsansvarig Syd) på nummer: 073 267 51 84 (telefonsamtal om tjänsten under Juli månad undanbedes då vi håller semesterstängt.) eller via mail: aw@prokon.se
Vi går igenom alla ansökningar först efter att ansökningstiden har gått ut. Vi beräknar att den första gallringen är klar i slutet av augusti, och först då kan du förvänta dig en återkoppling från oss.
Om Prokon:
Prokon är en rikstäckande och komplett leverantör inom produktionseffektivisering. Med engagemang och envishet har vi med våra arbetsmetoder och mångåriga erfarenhet tagit fram mätverktyg som ger en tydlig överblick av produktiviteten i produktionen. Detta förenklar prioritering i förbättringsinsatser och ger därigenom en högre effektivitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: aw@prokon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Produktionskonsult Väst AB
(org.nr 556713-5206), http://www.prokon.se
302 20 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningsansvarigt Syd
Adam Wulff aw@prokon.se 073-2675184 Jobbnummer
9986347