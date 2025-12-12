Produktionsteknisk chef med framtidsfokus
Arctic Paper Grycksbo är ett av tre pappersbruk som ingår i ARCTIC PAPER S.A och har ca 320 anställda. I Grycksbo produceras bestruket träfritt papper för kvalitetsmedvetna kunder som tryckerier, bokförlag, tidningsutgivare, reklambyråer, pappersdistributörer och förpackningsföretag. De övriga bruken är placerade i Munkedal, Sverige och i Kostrzyn, Polen.
Koncernen som helhet producerar både bestruket och obestruket träfritt papper. Produktportföljen inkluderar välkända varumärken som Amber, Arctic, G-Print och Munken. Produktionskapaciteten för de tre bruken är cirka 700 000 ton papper per år. Huvuddelen säljs genom 14 av bolagets egna försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på börsen i Warszawa sedan oktober 2009 och december 2012 på NASDAQ i Stockholm.
Arctic Paper erbjuder pappersprodukter i premiumsegmentet med fokus på nytänkande, högsta kvalitet och hållbarhet.
Vill du leda teknisk utveckling med ett värderingsdrivet ledarskap? Hos Arctic Paper Grycksbo får du chansen att vara med och bygga framtidens produktion med människan i centrum och tekniken som verktyg. Vi är mitt i en spännande förändringsresa där vi samlar vår tekniska kompetens under en gemensam avdelning. Nu söker vi en produktionsteknisk chef som tar helhetsansvar för utveckling, förbättringsarbete och teknisk innovation. Varmt välkommen till en arbetsplats med stort hjärta, stark tradition och tydligt framtidsfokus!
Om tjänsten Som produktionsteknisk chef leder du tekniska projekt och driver förbättringsinitiativ med fokus på effektivitet, hållbarhet och kvalitet. Du är en strategisk partner till driften, samtidigt som du är operativt närvarande i det dagliga arbetet. Du bygger och utvecklar ett tekniskt team om tio medarbetare som tillsammans skapar framtidens produktionsmiljö.
• Leda och utveckla tekniska projekt inom produktion och efterbearbetning* Säkerställa att processer, arbetsmiljö och resultat håller högsta standard* Följa upp nyckeltal och driva kontinuerligt förbättringsarbete* Bidra till strategiska beslut inom produktion och teknik* Coacha och utveckla teamet i linje med våra värderingar: Tillsammans, Engagemang och Hållbarhet
Om dig Du är en tekniskt kunnig ledare med förmåga att se helheten och samtidigt förstå detaljerna. Med ett analytiskt sinne och lösningsorienterat arbetssätt har du lätt för att skapa struktur i komplexa miljöer. Men framför allt är du en närvarande och engagerad person som tror på kraften i samarbete och utveckling.
Vi söker dig som har:* Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom industri, produktion eller process* Erfarenhet av att driva projekt och förbättringsarbete* God förståelse för processindustri och tekniska system* Ledarerfarenhet och ett genuint intresse för människor* Förmåga att kommunicera tydligt på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:* Erfarenhet av förändringsledning inom industriell verksamhet* Dokumenterad framgång i att bygga och utveckla tekniska team
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - för oss är ditt ledarskap viktigare än titlar på papper.
Om anställningen Tjänsten som Produktionsteknisk chef är en direktrekrytering där du blir anställd av Arctic Paper med placeringsort Grycksbo. Tillträde enligt överenskommelse. Arctic Paper - Falu kommuns största privata arbetsgivare, erbjuder dig:* En arbetsplats med stark teknisk tradition och tydligt framtidsfokus* Möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och dig själv* En individuellt anpassad utvecklingsplan och stora karriärmöjligheter inom en internationell koncern* Ett värderingsdrivet företag där teknik, hållbarhet och människor står i centrum
I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco.
Kontaktuppgifter/Ansökan Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Ulrika Struve via ulrika.struve@adecco.se
alt. 073-684 70 83. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jan-Erik Karlsson, produktionschef Arctic paper via jan-erik.karlsson@arcticpaper.com
alt 010-451 81 25. Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
.
Registrera din ansökan via länken senast 2025-12-09. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev.
Vi behandlar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
