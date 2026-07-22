Produktionsteknisk chef
Åkers Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Strängnäs Visa alla maskiningenjörsjobb i Strängnäs
2026-07-22
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åkers Sweden AB i Strängnäs
Gillar du teknik, produktion, människor samt att pendla mellan operativa och utvecklande frågor? Vi söker en chef till vår teknikavdelning.
Hos oss har du en stor möjlighet att påverka utvecklingen med just din erfarenhet samtidigt som du själv utvecklas.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Uppdraget är att ansvara för att leda, styra, förvalta och utveckla teknik avseende effektivitet och kvalitet – metod, system och individ, vilket omfattar
• kvalitetssäkring av process och produkt.
• processutveckling där metoden ständigt utvecklas för att skapa effektiva och stabila processer.
• säkerställa att ledningssystemet följs samt att årliga kvalitetsrevisioner genomförs.
• skapa förutsättningar för produktionen att arbeta standardiserat.
• närvara och deltaga i de projekt som sker på ansvarsområdet.
• ansvara för att utredningar genomförs och sammanställs i rapport som kan kommuniceras vid t ex större avvikelser som kvalitetsbrister inom ansvarsområdet.
Du rapporterar till teknik- & kvalitetschef och leder sex teknikspecialister.
Vem är du?
Din utbildningsbakgrund är civilingenjör eller att du har en likvärdig examen alternativt flerårig erfarenhet från liknande befattning. Du besitter förmågan att skriva tekniska rapporter, tolka tekniska instruktioner i matematisk form eller diagramform och med flera abstrakta och konkreta variabler.
För att trivas i denna roll ser vi att du drivs av att ständigt arbeta med förbättringsåtgärder samt att vidareutveckla metoder och processer, både operativt och strategiskt. Du är socialt kompetent och trivs i en central funktion med många kontaktytor.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom att du äger stort personligt driv, är analytisk och strukturerad. Givetvis besitter du goda ledaregenskaper samt är serviceinriktad och har lätt för att samverka med andra personer.
Under semesterperioden är vi tyvärr inte kontaktbara. Vi är åter i tjänst den 3 augusti.
Din ansökan vill vi ha på svenska senast den 21 augusti 2026. Trevlig sommar!
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster: Åkers Sweden AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: jobb@akersrolls.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsteknisk chef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkers Sweden AB
(org.nr 556031-8080), http://akerssweden.se
Bruksallén (visa karta
)
647 50 ÅKERS STYCKEBRUK Arbetsplats
Åkers Sweden AB Kontakt
Akademikerna
Mattias Abrahamsson 0159-32 225 Jobbnummer
10009473