Produktionsteknisk chef
Vill du ta ett helhetsansvar för teknik och underhåll i en modern industrimiljö och samtidigt vara med och driva långsiktig utveckling? Nu söker ValueOne en Produktionsteknisk chef till ett industriellt företag i Ovanåkers kommun. I denna nyckelroll får du möjlighet att kombinera strategiskt arbete med operativt ledarskap och vara en drivande kraft i förbättrings- och investeringsarbete i produktionen. Initialt kommer du att anställas av oss med avsikten att tjänsten ska övergå till en tillsvidareanställning hos vår kund.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
Om rollen
Som Produktionsteknisk chef ansvarar du för underhåll, teknik och utveckling av maskinparken och utrustningen i en modern och framåtlutad industrimiljö. Du leder och utvecklar ett team på sju medarbetare och är en tekniskt kunnig och närvarande ledare som aktivt deltar i det dagliga arbetet när behov uppstår. Rollen är en del av fabriksledningsgruppen och har en viktig funktion i att bidra till fabrikens övergripande strategi och prioriteringar.
Ansvara för drift, utveckling och tillgänglighet i maskinparken och utrustningen
Säkerställa hög driftsäkerhet samt ökad produktivitet och effektivitet i produktionen
Leda arbetet med förebyggande och avhjälpande underhåll för att minimera oplanerade stopp
Ansvara för beredning och kalkylering
Planera och införa strukturerat, inplanerat underhåll och utveckla rutiner och arbetssätt
Leda implementering och driftsättning av ny teknik och maskiner tillsammans med interna och externa parter
Identifiera och driva tekniska förbättringsinitiativ och projekt inom produktionen
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionsteknik och underhåll inom tillverkande industri samt vana av maskininstallationer, investeringsprojekt och förbättringsarbete i industriell miljö. Du har god förståelse för maskinstyrning, PLC-system och automation. Flytande svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Det är meriterande om du har en eftergymnasial teknisk utbildning, gärna med inriktning mot maskinteknik, produktionsteknik eller automation. Erfarenhet från industri med maskinbearbetning ses också som meriterande.
Som person är du en verksamhetsnära, trygg och förtroendeingivande ledare med god kommunikationsförmåga. Du är målinriktad, strukturerad och utvecklingsdriven, med förmåga att identifiera och driva förbättringar både tekniskt och organisatoriskt.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Johanna Hallnemo, på telefonnummer 072 143 23 79.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
131 52 STOCKHOLM
