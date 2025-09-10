Produktionsteknisk beredare till Väderstad!
I rollen som produktionteknisk beredare får du en plats i ett team som uppmuntrar självledarskap och kreativitet, vilket ger dig frihet att forma ditt arbete. Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och vill bidra till Väderstads framgång!
OM TJÄNSTEN
Väderstad är ett svenskt företag som specialiserar sig på tillverkning av jordbruksutrustning, såsom såmaskiner, harvar och plogar. Företaget grundades 1962 och har sedan dess vuxit till att bli en ledande aktör inom jordbruksmaskiner för effektiv och hållbar växtproduktion. Med fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet utvecklar Väderstad lösningar som förbättrar produktiviteten i jordbruket samtidigt som de värnar om miljön.
Som produktionsteknisk beredare ansvarar du för att ta fram och underhålla produktionsunderlag som artikel-, struktur- och operationsdata i affärssystemet. Du ansvarar för köp-tillverka-analyser, bereder konfigurerbara strukturer och säkerställer att material och komponenter finns tillgängliga där de behövs i produktionen. Rollen innebär också att stötta produktionen i frågor kring tillverkningssätt och ERP-system samt delta i produktkritik och förbättringsarbete.
Du erbjuds
• En spännande roll på ett växande och globalt bolag
• En konsultchef som värnar om din personliga och proffesionella utveckling
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
Dina arbetsuppgifter
I rollen som produktionsteknisk beredare kommer du att arbeta med att säkerställa effektiva produktionsprocesser genom att upprätta och underhålla kritiska produktions- och kalkylunderlag samt aktivt stödja produktionen.
• Utföra beredningsarbete på uppdrag av PUM, ECM och VPS-processen.
• Upprätta och underhålla strukturer, artiklar och operationer.
• Utföra köpa - tillverka analyser.
• Bereda konfigurerbara strukturer i affärsystemet utifrån säljstrukturen.
• Bereda materialstrukturer så att ingående komponenter kan plockas och distribueras till rätt förbrukningsställen.
• Stödja och hjälpa produktion i hantering och frågor kopplade till tillverkningssätt och ERP-systemet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har gymnasieutbildning med produktionsteknisk inriktning, eller motsvarande kunskap från eftergymnasial utbildning.
• Har produktionsteknisk erfarenhet.
• Har god kännedom om VVAB:s produkter.
• Är flytande i svenska och engelska, detta krävs för interna och externa samarbeten.
Det är meriterande om du har
• Systemkännedom inom Windchill och IFS.
• God kännedom om VVAB:s produkter, tillverkningsprocesser och produktionssystem.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
