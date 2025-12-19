Produktionstekniker- /fixturkonstruktör
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2025-12-19
Produktionstekniker- /fixturkonstruktör
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Det produktionstekniska teamet har en viktig roll i det strategiska arbetet i att utveckla och effektivisera produktion för ubåt och ytfartyg. Teamet består av ett 20 tal specialister inom produktionsteknik och fixturkonstruktion.
Nu söker vi dig som vill kombinera rollen som produktionstekniker och fixturkonstruktör.
I din roll som produktionstekniker arbetar du med layouter, byggnader, arbetsmetoder och investeringar i syfte att förbättra och effektivisera vår produktion.
Som fixturkonstruktör tar du fram fixturer och hjälpmedel för produktion riktat mot våra projekt inom ubåt och ytfartyg. Du är med från koncept till färdig produktionsförmåga.
Du kommer vara en viktig kugge i organisationen när det gäller utveckla vår strategiska produktionsförmåga
Huvuduppgifter
Produktionstekniker
* Definiera, analysera, utveckla och förbättra produktionsmetoder främst inom plåtformning, svets och bearbetning
* Ta fram layouter för byggnader och produktionsflöde
* Driva investeringsarbete och implementering av nya produktionsförmågor
* Ta fram teknisk specifikation och dokumentera processens förmågor och krav
Fixturkonstruktör
* Att utifrån design- såväl som produktionsbehov, ta fram tekniska lösningar i form av fixturer, verktyg, lyft, hjälpmedel och specialutrustning.
* Delta i konstruktionsgenomgångar med avseende på producerbarhet.
* Ta fram tillverkningsunderlag och inköpsspecifikation.
* Vara teknisk support under tillverkningsfas samt vid implementering och användning av verktyg/fixturer.Publiceringsdatum2025-12-19Profil
Vi söker dig med ett stort tekniskt intresse och gärna några års erfarenheter av rollen som fixturkonstruktör /produktionstekniker inom tillverkande industri. Du har en stark inre motor och vill hitta vägar framåt för att uppnå resultat. Uppdragen kräver förmåga att leverera enligt fastställda krav, både tekniskt och finansiellt, enligt tidplan. I ditt arbete är du målfokuserad och lösningsorienterad med ett sinne för ordning och struktur, samt en fallenhet för att leda dig själv.
Du kommer att verka i en miljö med många kontaktytor och tvärfunktionellt samarbete.
För denna profil är det önskvärt/meriterande med
* Erfarenhet från produktionstekniska uppdrag inom tillverkningsindustri
* Erfarenhet från mekanik/fixtur konstruktion inom plåtformning, svets och bearbetning
* Framtagning av layouter för flöden och byggnader
* Erfarenhet av att arbeta med fåstycksproduktion / varvsindustrin
* Förmåga att planera och följa upp enligt projektplaner
* Arbetat med Autodesk Inventor och erfarenhet av Windchill/Creo Parametric
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.
Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem.
Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
