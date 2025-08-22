Produktionstekniker/Underhållsingenjör Saab Barracuda
2025-08-22
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som produktionstekniker/underhållsingenjör kommer du att arbeta med support och utveckling av produktionsprocessen med fokus på underhåll, uppbyggnad av underhållssystem, underhållsplanering tillsammans med underhållsavdelningen och produktionsplaneringen, kontakt med maskinleverantörer, översyn och förbättring av maskiner och utrustningar. Du kommer vara med i investeringsprojekt och maskininvesteringar för att identifiera framtida underhållsbehov eller specifika underhållskrav.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Underhållsplanering
Arbete med underhållssystem/digitalisering
Driva och följa upp förbättringsarbete
Samarbeta med produktionsplaneringen
Arbeta med investeringar och investeringsprojekt
Tjänstens placering är i Gamleby.
För att trivas i rollen uppskattar du kombinationen av att driva ditt självständiga arbete framåt och att aktivt bidra genom samarbete i team. Vi tror att du som person kännetecknas av en vilja att ta ansvar där du med ett strukturerat och effektivt arbetssätt strävar mot mål och resultat. Du uppskattar att skapa och underhålla relationer i din yrkesroll och du skapar engagemang och delaktighet i grupper du ingår. I förbättringsarbete har du hög integritet och du nyttjar din öppenhet och ditt mod för att nyfiket utmana befintliga arbetssätt i syfte att hitta nya effektiva lösningar.
Vi ser att du som söker har:
God datavana med erfarenhet av Auto-CAD samt Officepaketet
God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom tillverkningsindustrin
Erfarenhet av underhållsplanering
Det är meriterande om du dessutom har akademisk utbildning med inriktning mot till exempel produktionsteknik eller maskinteknik.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
