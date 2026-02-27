Produktionstekniker, Underground division
Epiroc Rock Drills AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2026-02-27
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Är du redo att ta dig an en mångsidig roll inom produktionsteknik? Trivs du med utmanande arbetsuppgifter som aldrig är desamma? Har du lätt för att skapa relationer och samarbeten mellan olika funktioner? Perfekt! Vi letar efter just dig som produktionstekniker. Just nu sker det otroligt spännande framsteg inom elektrifiering och automation inom vårt produktområde. Samtidigt går vi in i en intensiv utvecklingsfas för att att effektivisera våra processer och metoder genom att digitalisera och modernisera våra arbetssätt.
Vi letar efter dig som vill vara med och forma morgondagens produktion och ser möjligheter där andra kan se problem. Arbetsområdet är brett och för att lyckas i rollen är det viktigt med en god kommunikation och samarbete med dina kollegor för att få framdrift i dina åtaganden.
Ditt uppdrag
På den produktionstekniska avdelningen arbetar vi med industrialisering av nya produkter och teknologier. Vi jobbar även med att ständigt förbättra säkerhet, kvalitet och effektivitet i vår dagliga verksamhet. Som produktionstekniker är du en mycket viktig del i att identifiera slöserier och stötta arbetet med Lean produktion.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära teknisk support till produktionen kring säkerhet, kvalitet och effektivitet. I rollen ingår det att säkerställa att produktionsprocesser och digitala arbetsinstruktioner är korrekt integrerade och uppdaterade i Teamcenter för att stödja Epirocs arbete med att förbättra spårbarhet, effektivitet och kvalitet genom digitalisering. Du kommer även vara resurs i våra nyutvecklingsprojekt för att förbereda kommande produkter för serietillverkning. Detta innebär mycket tvärfunktionellt arbete inom organisationen men även kontakt med externa leverantörer. I rollen ingår även ansvar för framtagning och underhåll av dokumentation och instruktioner i samverkan med användare.
Placering och resor
Denna position är placerad vid någon av våra monteringsenheter inom PC Örebro. Enstaka resor krävs.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
• Globala karriärmöjligheter.
• Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
• Samhällsengagemang.
• Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Du ansöker online via vår hemsida, gärna så snart som möjligt men senast 2026-03-15. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval vilket innebär att rekryteringen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänligen notera att vi på grund av rådande regelverk inte kan hantera ansökningar via mejl.
För frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Thomas Danielsson, Produktionsteknisk chef, thomas.danielsson@epiroc.com
För frågor angående rekryteringsprocessen eller ansökan vänligen kontakta: maria.tedsjo@external.epiroc.com
Vi söker dig som har en högskoleingenjörsutbildning alternativt Cilvilingenjörsexamen med intriktning produktionsutveckling eller liknande. Vi förväntar oss att du har ett teknikintresse och att du är mycket van att arbeta med dator samt har erfarenhet i system/mjukvaror som t ex Teamcenter, SharePoint och Excel. Du har tidigare erfarenhet av produktionstekniskt arbete. Du är bra på att förmedla kunskap på ett tydligt sätt via olika typer av kommunikationskanaler och ser hela tiden potential till förbättring i egen eller omkringliggade processer.
Som person tar du ansvar och driver dina uppgifter målfokuserat. Du trivs med ett högt tempo där förutsättningar snabbt kan ändras. Du är engagerad och orädd att prova nya arbetssätt eller metoder. Arbetet innebär många kontaktytor och därför är det viktigt för dig med samarbete. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. Ersättning
