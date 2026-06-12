Produktionstekniker till Saab i Halmstad
Skill Kompetenspartner AB / Maskiningenjörsjobb / Halmstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Halmstad
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
Som produktionstekniker arbetar du nära operatörer och tillverkningschefer i en del av ett tillverkningsflöde samt kommer ingå en grupp av produktionstekniker där ni stöttar och hjälper varandra. I rollen ingår bl.a. att ha produktkännedom, förstå tillverkningsflödet, analysera avvikelser och identifiera förbättringar så att vi bidrar till att leverera kvalitet från första exemplar.
Du kommer organisatoriskt tillhöra vår Tillverkningsenhet i Halmstad som vi just nu bygger upp och utökar med fler produktionstekniker. Som del i teknikerteamet ansvarar du för produkt- och tillverkningsrelaterade frågor inom det tillverkningsområde du supporterar. Utöver ditt produktionstekniska ansvar förväntas du även tillsammans med kollegor och tillverkningsinstanserna vara med i resan att skapa en produktion med Agile- respektive Lean-principer.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. följande: • Proaktivt vårdar och optimerar tillverkningsflöde och tillverkningsprocesser • Stöttar i analys av mätetal och ge förslag på åtgärder • Säkerställer att nya moment och nya tekniker kan hanteras av operatörer • Hanterar felutfall kopplat till tillverkningsprocess • Utföra projektuppgifter så som att skapa och vårda beredningar, routings, instruktioner, hantera avvikelser samt andra projektuppdrag • Viss support och stöttning till våra operatörer • Delta i operativa möten och avstämningar och hantering av aktiviteter initierade ur dessaProfil
Vi söker dig med: • relevant universitetsutbildning – BSc eller MSc, gärna inom t.ex. Production Engineering. • minst några års erfarenhet som produktionstekniker • vana vid, samt får energi av, att samverka i gränssnittet mellan design och produktion • erfarenhet av att arbeta processtyrt och som ser möjlighet att utmana och förbättra dessa. • god analytisk förmåga och kan identifiera åtgärder och aktiviteter • god förmåga att förstå och utrycka sig på engelska och svensk
Vårt affärssystem är IFS och tidigare erfarenheter av att jobba i detta system är meriterande.
God kommunikativ förmåga är en förutsättning i det dagliga arbetet då personliga möten är en central del av rollen. Du är nyfiken, positiv och kan planera ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Samtidigt är du van att leda dig själv för att uppnå en sund och hållbar arbetsbelastning och stöttar även andra med detta när det behövs. Du lockas av utmaningar och problemlösning och tillsammans med ditt team strävar ni mot ständig förbättring, sänkta kostnader och leveranser i tid.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Detta är ett konsultuppdrag via Skill med möjlighet till förlängning och fortsatt anställning på Saab. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvariga rekryterare Johan Zizala johan.zizala@skill.se
eller Theo Lövkvist theo.lovkvist@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7850278-2050101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
302 42 (visa karta
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302 42 HALMSTAD Jobbnummer
9961023