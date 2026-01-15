Produktionstekniker till Saab!
Poolia AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-01-15
Vi söker en driven och lösningsorienterad produktionstekniker till Saab som vill arbeta i skärningspunkten mellan konstruktion, inköp och produktion. I rollen får du en central position i att skapa goda förutsättningar för effektiv och kvalitetssäker tillverkning inom vår maskinverkstad.
Urval och intervjuer kommer ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Som produktionstekniker arbetar du nära Saabs tillverkningsprocesser och bidrar med teknisk kompetens i både linje- och projektverksamhet. Du granskar konstruktionsunderlag för att säkerställa tillverkningsbarhet, bereder artiklar och optimerar bearbetningsmetoder för att effektivisera produktionen. Rollen innebär även samarbete med inköp för att identifiera och utvärdera leverantörer samt fungera som teknisk rådgivare för att säkerställa välfungerande system, flöden och processer.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Avbrottshantering och felsökning i produktion.
• Genomföra utredningar och förbättringsarbeten.
• Effektivisering av produktionsflöden.
• Beredningsarbete.
• Framtagning och genomförande av FAI:er.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, strukturerad och har ett naturligt driv att lösa problem. Du samarbetar gärna med andra och kommunicerar tydligt över funktioner och kompetensområden. Du har en förmåga att själv söka den information du behöver och arbetar systematiskt för att nå resultat. Transparens och proaktivitet ser vi som viktiga egenskaper.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning som ingenjör eller praktisk erfarenhet från verkstad inom fräsning, svarvning eller skärande bearbetning.
• God förståelse för produktion och tillverkning.
• Erfarenhet av felsökning i produktionsmiljö.
• Intresse för att samarbeta med människor med olika bakgrund och kompetenser.
Meriterande kunskaper:
• Kunskap och erfarenhet av 3D-CAD.
• Erfarenhet av optimering av produktionsflöden, balansering och ställtidsreduktion.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
