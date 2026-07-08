Produktionstekniker till Rimaster Electrosystem AB
Rimaster Electrosystem AB / Maskiningenjörsjobb / Kinda Visa alla maskiningenjörsjobb i Kinda
2026-07-08
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Rimaster Electrosystem AB möter en allt större efterfrågan på avancerade elsystem och kundanpassade lösningar till både befintliga och nya kunder. Därför söker vi nu en Produktionstekniker / Produktionsingenjör som vill bli en del av vårt team och bidra till utvecklingen av vår produktion.
Om rollen
Som produktionstekniker har du en central roll i att utveckla och effektivisera vår produktion av avancerade elsystem och kundanpassade produkter. Efter introduktion och intern utbildning kommer du att ansvara för teknisk beredning av nya och uppdaterade produkter samt fungera som kundens tekniska kontaktperson.
I rollen arbetar du nära både kunder och den egna produktionen med offertberedning, teknisk support och utveckling av arbetsmetoder och processer. Du deltar i, och driver i vissa fall, förbättrings- och rationaliseringsprojekt samt medverkar vid upphandling av maskiner, verktyg och hjälpmedel.
Du blir en viktig del av vår produktionstekniska avdelning där tekniskt kunnande, kvalitetsmedvetenhet och ett strukturerat arbetssätt är avgörande. Vi värdesätter också ett stort engagemang, god samarbetsförmåga och en vilja att utveckla både arbetssätt och verksamhet.
Vi söker dig som
Har en ingenjörs- eller teknikerutbildning eller motsvarande erfarenhet
Har flera års erfarenhet av produktionstekniskt arbete, gärna inom kablageproduktion eller tillverkande industri
Har erfarenhet av process- och operationsberedning samt teknisk produktionsutveckling
Har god komponentkunskap och ett analytiskt arbetssätt
Har erfarenhet av ERP-system, gärna Monitor G5
Har förmåga att driva förbättringsarbete och utveckla effektiva arbetsmetoder
Trivs i en roll med kundkontakt och tekniskt ansvar
Är strukturerad, noggrann och har god samarbetsförmåga
Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där du blir en viktig del av vår fortsatta utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och en kultur där kvalitet, teknik och förbättringsarbete står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Rimaster Electrosystem AB är koncernens största bolag i Sverige med cirka 170 medarbetare i Rimforsa. Företaget utvecklar och producerar avancerade elsystem, kraftkablage och kundanpassade lösningar för internationella kunder inom specialfordon, industriella system samt försvar och säkerhet. Rimasters produktion präglas av komplexitet, kvalitet och flexibilitet – alltid nära kundens behov. Hos Rimaster möter du en arbetsplats med starkt engagemang, korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar ansvar och utveckling.
Placeringsort: Rimforsa. Goda kommunikationsmöjligheter till såväl Linköping, Kisa och Vimmerby.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tar emot ansökningar under sommaren och påbörjar urvalet i augusti.
Skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rimaster Electrosystem AB
(org.nr 556255-0862), https://rimaster.se/lediga-tjanster/
Industrivägen 14 (visa karta
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590 41 RIMFORSA Arbetsplats
Rimaster Electrosystem AB Jobbnummer
9996714