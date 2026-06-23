Produktionstekniker Till Kabe AB
Kabe AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-06-23
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Vill du vara med och forma framtidens tillverkning?
KABE är en av Nordens ledande tillverkare av fritidsfordon med starka varumärken, hög kvalitet och en lång tradition av svensk produktion. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där effektivisering, produktionsutveckling och ständiga förbättringar står högt på agendan.
Nu söker vi en erfaren och drivande Produktionstekniker som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av våra tillverkningsprocesser och bidra till att skapa en ännu mer effektiv, hållbar och konkurrenskraftig produktion.
Om rollen
Som Produktionstekniker på KABE får du en central roll i vår tillverkande verksamhet. Du arbetar nära produktionen, fabrikschefer, konstruktion, kvalitet och övriga stödfunktioner för att utveckla processer, arbetssätt och produktionsflöden.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och ger möjlighet att påverka både den dagliga verksamheten och företagets långsiktiga utveckling.
Du kommer att vara en viktig drivkraft i förbättrings- och förändringsarbete samt fungera som ett naturligt stöd till verksamhetens chefer i produktionstekniska frågor. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Driva och genomföra produktionstekniska förbättringsprojekt.
Utveckla och optimera produktionsprocesser, metoder och arbetssätt.
Arbeta med linjebalansering, kapacitetsanalyser och flödesoptimering.
Genomföra arbets- och metodstudier för att förbättra produktivitet och ergonomi.
Ansvara för beredning och framtagning av produktionsunderlag.
Delta i utvecklingsprojekt och säkerställa en effektiv industrialisering av nya produkter.
Arbeta med layoutförändringar och utveckling av produktionsmiljön.
Genomföra riskbedömningar kopplade till arbetsmiljö, säkerhet och kemikaliehantering.
Vara en viktig länk mellan utveckling, produktion och övriga funktioner.
Stödja verksamheten i Lean-arbete och strukturerat förbättringsarbete.Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet från produktionstekniskt arbete inom tillverkande industri och som trivs med att kombinera operativ närvaro i produktionen med strategiskt utvecklingsarbete.
Du har sannolikt:
Högskoleutbildning inom maskinteknik, industriell ekonomi, produktionsteknik eller motsvarande erfarenhet.
Flerårig erfarenhet av produktionsteknik och verksamhetsutveckling.
God förståelse för tillverkningsprocesser, materialflöden och produktionsstyrning.
Erfarenhet av Lean Production och strukturerat förbättringsarbete.
Erfarenhet av projektledning och förändringsarbete.
Goda kunskaper i Office-paketet.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet från fordonsindustrin eller annan avancerad tillverkning.
Kunskap inom lineproduktion och industrialisering.
Erfarenhet av AutoCAD, Creo, M3 Infor och Avix.
Erfarenhet av investeringar, layoutprojekt och produktionsutveckling.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett starkt driv att förbättra verksamheter och förmåga att omsätta idéer till konkreta resultat.
Du är trygg i din kompetens, har lätt för att skapa förtroende och trivs i en roll med många kontaktytor där samarbete är en naturlig del av vardagen.
Vad erbjuder vi?
Hos KABE får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där produktionen står i centrum och där dina insatser får ett tydligt genomslag.
Välkommen att visa ditt intresse genom att registrera ditt CV.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt från mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kabe AB
(org.nr 556075-7832)
Box 14 (visa karta
)
561 06 TENHULT Arbetsplats
Kabe AB Kontakt
HR-assistent
Ebba Malmkolmsson ebba.malkolmsson@kabe.se 036393716 Jobbnummer
9975705