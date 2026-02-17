Produktionstekniker till Hoval AB
Hoval AB ingår i Hoval Group, som är en familjeägd koncern med säte i Liechtenstein. Koncernen har 3 000 anställda. På siten i Jönköping arbetar idag 60 medarbetare. Vi jobbar inom området energiåtervinning och tillverkar roterande värmeväxlare. Läs mer på www.hoval-energyrecovery.com.
Hovals produktionsanläggning på Hedenstorp har stort förtroende i koncernen och genom fortsatt tillväxt ökar behov av kompetens. Nu rampar man upp produktionen för ökad kapacitet och rekryterar en driven produktionstekniker med syfte att driva den produktionstekniska utvecklingen av produktionsverksamheten. På Hoval är säkerhet och god arbetsmiljö viktiga frågor och är nyckeln för att du ska trivas på arbetsplatsen. Du kommer arbeta tillsammans med ett engagerat och kompetent team där ni tillsammans tar ansvar och bidrar i det dagliga arbetet.
Ditt huvudsakliga mål är att upprätthålla rätt produktionskvalitet, förbättra verksamhetens produktionsekonomi genom val av de lämpligaste produktionsverktygen, samt kontinuerligt och metodiskt förebygga arbetsmiljörisker. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Produktionsteknisk utveckling och förbättring av verkstadslayout, produktionsprocesser, produktionsmaskiner och produktionsredskap.
Leda, sammanhålla och genomföra produktionstekniska rationaliserings- och produktivitetsprojekt, Lean-arbete samt investeringar i projektform.
Genomföra produktionstekniskt arbete i team och projektform med övriga avdelningar (Operations, R&D, Kvalitet, Inköp, Order, PM) till exempel: industrialisering av nya produkter, specialordrar, kundanpassningar och produktförbättringar.
Förbyggande säkerhetsarbete och åtgärder vid säkerhetsrisker i produktionsutrustning och produktionsmaskiner inom produktionsområdet, samt bidra till systematisk skydds- och arbetsmiljöarbete.
Utveckling och förvaltning av riskanalyser för maskiner och arbetsplatser.
Kunskap inom PLC - programmering är meriterande.
Du som söker tjänsten har en eftergymnasial utbildning med relevant teknisk inriktning samt ett par års arbetslivserfarenhet från produktionstekniskt arbete. Du har god förståelse för produktionsekonomi, produktivitet och produktionskvalitet samt de vanligt vedertagna metoder och verktyg som används inom området, såsom Lean, HPS, arbetsmätning, tids- och metodstudier och kapacitetsberäkning. Du är en naturlig ledare som genom strukturerad, driv och initiativ får saker att hända, självständigt såväl som i grupp. Du besitter goda kommunikativa färdigheter där du samarbetar och skapar relationer med interna och externa parter. Du har goda IT-kunskaper och språkkunskaper i Svenska och Engelska.
Du ingår i det produktionstekniska teamet och rapportera till Produktionschef.
Vad erbjuds du hos Hoval?
På Hoval är vi övertygade om att framgång nås genom att jobba tillsammans i team. Här är medarbetarna vår viktigaste resurs, där delaktighet och glädje är de två viktiga delar som genomsyrar allt vi gör. Vi stöttar varandra och är måna om att skapa en bra arbetsmiljö. Vi jobbar med ständiga förbättringar och lägger fokus på att utvecklas våra processer i en framåtanda företagskultur. Vi erbjuder en anställning i ett stabilt bolag, regelbundna friskvård samt god och säker arbetsmiljö.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få en återkoppling på din ansökan.
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT. Så ansöker du
