Produktionstekniker Till Försvarsindustrin
2026-04-15
Är du intresserad av en roll där du får kombinera administrativt stöd med tekniskt arbete? Vi söker nu en Produktionstekniker för att bidra till vår kunds växande verksamhet i Karlskoga! Sök rollen så berättar vi mer.
OM TJÄNSTEN:Vår kunds produktionsenhet står inför spännande utmaningar och utveckling, där de satsar på långsiktiga lösningar som digitalisering och automatisering. Som produktionstekniker kommer du att ansvara för att säkerställa att produktionsavdelningen har rätt utrustning samt att utveckla produktionsunderlag som monteringsinstruktioner och operationslistor. Du kommer även att driva ständiga förbättringar av produktionsprocesser och utrustning. Du kommer bli en del av ett team som idag består av 8 personer, där fokus på samarbete är tydligt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vara ett administrativt stöd med fokus att skapa och uppdatera produktionsinstruktioner.
Utföra orderberedning och säkerställa kompletta produktionsunderlag.
Säkerställa noggrannhet och spårbarhet i produktionsdokumentation.
Delta i produktionstekniska projekt.
Analysera och förbättra processer för ökad effektivitet och kvalitet.
SÖKER DIG SOM HAR:En teknisk bakgrund, antingen genom en YH-utbildning eller motsvarande
Erfarenhet inom produktionstekniskt arbete, gärna från tillverkande industri
Goda kunskaper i svenska
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och du som söker har ett naturligt driv och trivs bra i en produktionsmiljö. Vi tror också att du är en prestigelös och lösningsorienterad person som kan agera i nuet. Vi ser även att du är självständig och strukturerad.
OM ANSTÄLLNINGEN:Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av Friday. Vi arbetar med långsiktiga uppdrag hos våra kunder, vilket skapar trygghet och kontinuitet för dig i din roll.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Efter överenskommelse
Placering: Karlskoga
Rekryteringsansvarig: Stina Hed
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Så ansöker du
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
691 83 KARLSKOGA
