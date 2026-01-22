Produktionstekniker till BoMek Verkstad
2026-01-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Trivs du i gränslandet mellan teknik, produktion och problemlösning? Har du erfarenhet av svarvning, CAM-beredning och vill arbeta i en roll där din kunskap faktiskt påverkar kvalitet, lönsamhet och leveransprecision? Då kan rollen som Produktionstekniker på BoMek vara helt rätt nästa steg.
Om BoMek Verkstads AB
BoMek Verkstads AB är en etablerad aktör inom legotillverkning med lång erfarenhet av skärande bearbetning och svetsning av metalliska material. De levererar avancerad mekanik till flera av Sveriges största företag inom verkstadsindustri, laseroptik, medicinteknik och annan finmekanik.
"Vår styrka ligger i att kombinera genuint hantverkskunnande med modern och högteknologisk utrustning. Kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet präglar vårt arbete - och våra medarbetare är navet i allt vi gör."
Om rollen som Produktionstekniker
Rollen är en del av Produktionstekniksteamet och har ett tydligt uppdrag i att säkra kvalitet, effektivitet och långsiktig hållbarhet i tillverkningen. Det är en nyckelroll där du fungerar som länken mellan offert, beredning och verklig produktion.
En stor del av arbetet sker vid datorn där du arbetar med CAM-beredning, CAD, programstruktur och metodval, men rollen innebär också att du är nära verkstaden, operatörerna och verkligheten i maskinerna. Här handlar det inte om att skriva program ute i maskinerna, utan om att skapa genomtänkta, robusta processer som håller över tid, särskilt vid serietillverkning där minuter och sekunder per detalj gör stor skillnad i slutändan.
BoMek befinner sig i ett skede där Produktionsteknik växer som funktion. Det innebär att du inte bara kliver in i en färdig struktur utan du får också vara med och forma arbetssätt, metoder och arbetet framåt. Det ställer krav på erfarenhet, men ger också stora möjligheter för påverkan från din sida.
I rollen samarbetar du nära produktion, operatörer, mätteknik, inköp och marknad och i vissa fall även direkt med kund och leverantörer kring tekniska lösningar eller verktygsinköp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta fram tillverkningsberedningar, skapa CAM-program och tekniska underlag via CAD.
Planera och strukturera tillverkningsflöden för nya och befintliga produkter.
Säkerställa metodval, fixturering, verktygsval och processäkerhet.
Stötta produktionen vid uppstart av nya jobb och vid tekniska utmaningar.
Bidra i offertarbete genom att ta fram tider, kalkyler och tekniska lösningar.
Driva förbättringsarbete kopplat till kvalitet, teknik och effektivitet.
Om dig
Vi tror att du har en bakgrund från produktion, gärna med tyngdpunkt på svarvning och därefter tagit klivet mot en roll inom CAM-beredning eller produktionsteknik. Du förstår maskiner, material och processer på riktigt, inte bara i teorin.
Du är trygg i din tekniska kompetens, men också ödmjuk nog att samarbeta tätt med operatörer och andra funktioner. Här lyckas du om du både kan stå på dig i tekniska beslut och samtidigt bygga förtroende i vardagen.
Det kräver att du vågar ta plats, driva initiativ och förbättringar även om du inte själv har en ledande position. Kommunikation, samarbete och teknisk nyfikenhet är därför minst lika viktiga som specifika systemkunskaper.
Viktigt för rollen:
Några års erfarenhet från produktion (Svarv/Fräs) och produktionsteknik/CAM-beredning.
Praktisk förståelse för skärande bearbetning och tillverkningsprocesser.
Erfarenhet av multioperationssvarvar är starkt önskvärt.
God ritningsförståelse.
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
Svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av Edgecam, Esprit Edge, SolidWorks eller liknande system.
Tidigare arbete med fixturering, metodutveckling och processoptimering.
Erfarenhet från legotillverkning med små till medelstora serier.
BoMeks erbjudande
Hos BoMek kliver du in i ett stabilt bolag med hög teknisk nivå, korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på kvalitet. Rollen ger stort eget ansvar och verklig möjlighet att påverka hur Produktionsteknik utvecklas framåt.
Här får du arbeta nära både teknik och produktion i ett team där kompetens värderas högt och där förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid. 7-16.
Placering: Verkstadsbaserad tjänst.
Lön: Enligt överenskommelse.
Låter rollen som Produktionstekniker hos BoMek som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi på Needo ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559218-3940) Arbetsplats
BoMek Verkstad Kontakt
Sandra Roséus sandra.r@needo.se Jobbnummer
9699793