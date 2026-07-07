Produktionstekniker till Be-Ge Seating
Eterni Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Oskarshamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Oskarshamn
2026-07-07
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Vill du utveckla morgondagens produktion? Nu söker vi en Produktionstekniker med driv för teknik, förbättringar och smarta produktionslösningar.
PRODUKTIONSTEKNIKER TILL BE-GE SEATING
Vill du vara med och utveckla framtidens produktion i ett företag där teknik, kvalitet och ständiga förbättringar står i centrum? Som Produktionstekniker får du en nyckelroll med möjlighet att påverka både processer, arbetssätt och produktionsutveckling.
Du blir en viktig del av produktionsorganisationen där du arbetar nära Produktionschef och fungerar som länken mellan produktion, produktutveckling, kvalitet, inköp och ekonomi. Tillsammans driver ni utvecklingen mot effektiva, hållbara och kostnadseffektiva produktionslösningar.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Som Produktionstekniker ansvarar du för att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra våra produktionsprocesser. Rollen är bred och varierande med fokus på både daglig verksamhet och långsiktig utveckling.
Dina övergripande arbetsuppgifter innefattar att:
• Utveckla och optimera produktions- och monteringsprocesser, arbetsmetoder och produktionsflöden.
• Delta i industrialisering av nya produkter och förändringar av befintliga produkter.
• Arbeta med riskanalyser, processkartläggning, FMEA, kontrollplaner och PPAP.
• Ta fram och uppdatera arbetsinstruktioner, produktionsunderlag och produktionsekonomiska modeller.
• Planera och utforma arbetsplatser, produktionsupplägg, fixturer och hjälpmedel.
• Identifiera och genomföra förbättringsaktiviteter för ökad produktivitet, kvalitet och säkerhet.
• Medverka vid investeringar i maskiner, verktyg och produktionsutrustning.
• Delta i orsaksanalyser och problemlösning vid kvalitets- och produktionsavvikelser.
• Vara ett tekniskt stöd till produktionen i det dagliga arbetet.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse och drivs av att förbättra och utveckla verksamheter. Du trivs i en roll där du får kombinera analys, problemlösning och praktiskt genomförande.
Vi tror att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom produktionsteknik, maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande.
• Erfarenhet från tillverkande industri.
• Kunskap om produktionsprocesser och industrialisering.
• Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och dokumentation.
• Erfarenhet av förbättringsarbete, gärna inom LEAN.
• Erfarenhet av att arbeta i affärssystem och Office-miljö.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av:
• Produktionsberedning.
• Core tools såsom APQP, FMEA, MSA och SPC.
• Affärssystemet Monitor.
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och trivs med att ta ansvar, driva förbättringar och omsätta idéer till konkreta resultat.
Vi erbjuder:
Hos oss får du en nyckelroll i ett företag där teknik, kvalitet och ständiga förbättringar står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och utveckling. Här erbjuds du en varierad roll med stort eget ansvar, nära samarbete mellan olika funktioner och möjlighet att växa tillsammans med verksamheten.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med direktanställning hos Be-Ge Seating.
I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni och alla eventuella frågor hänvisar vi till ansvariga rekryterare Rebecca Moberg, 0709-354090 eller Anikka Lindström, 0709-354066.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
572 55 OSKARSHAMN Arbetsplats
Be-Ge Seating AB Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9995860