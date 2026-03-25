Produktionstekniker till BE Group i Norrköping
2026-03-25
BE Group är ett ledande handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter i kombination med värdeskapande service och lösningar. Med över 150 års erfarenhet i branschen är vi en stabil och trygg arbetsgivare där engagemang, affärsmannaskap och kundfokus står i centrum.
Hos oss blir du en del av en organisation där samarbete, utveckling och ansvarstagande präglar vardagen. Vi arbetar nära våra kunder och strävar ständigt efter att utveckla både våra arbetssätt och vår verksamhet. Läs mer om oss på vår hemsida www.begroup.se.
Om rollen
Som produktionstekniker hos BE Group får du en viktig roll i att utveckla och förbättra produktionen i vår anläggning i Norrköping. Du arbetar nära produktion, underhåll och kvalitet för att säkerställa stabila processer, hög tillgänglighet i maskinparken och en säker arbetsmiljö.
Rollen innebär både operativ problemlösning i den dagliga verksamheten och ett mer långsiktigt förbättringsarbete. Du analyserar produktionsdata, identifierar förbättringsmöjligheter och driver tekniska initiativ som stärker effektivitet, kvalitet och driftsäkerhet. Du är också delaktig i tekniska projekt och investeringar som bidrar till att utveckla våra produktionsprocesser och vår maskinpark.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva och delta i kontinuerliga förbättringsinitiativ enligt Lean
Analysera produktionsdata och identifiera åtgärder som förbättrar produktivitet och stabilitet i produktionen
Arbeta för hög tillgänglighet i maskinparken och bidra till att minska stopptider och driftstörningar
Stötta produktionen vid tekniska problem, felsökning och driftstörningar
Delta i investeringsprojekt samt utveckling av maskiner, utrustning och produktionsprocesser
Samarbeta nära med funktioner inom produktion, underhåll och kvalitet
Samarbeta med Teknisk försäljning för att utveckla erbjudandet för värdeskapande kundlösningar
Säkerställa att maskiner och processer uppfyller gällande säkerhetskrav och standarder
Dokumentera tekniska lösningar, rutiner och arbetsmetoder
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse och trivs i en roll där du får kombinera analys, problemlösning och förbättringsarbete i en industriell miljö. Du motiveras av att utveckla arbetssätt och lösa tekniska utmaningar i nära samarbete inom produktionen och övriga delar i organisationen.
För rollen ser vi att du:
Har en teknisk utbildning, exempelvis inom produktionsteknik, maskinteknik eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet från arbete i en industriell produktionsmiljö
Har erfarenhet av Lean eller strukturerat förbättringsarbete i produktion
Har god teknisk förståelse inom exempelvis mekanik, el eller styrsystem
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har erfarenhet av Processberedning för bearbetande processer, PLC-programmering, eller robotprogrammering, alternativt har arbetat med automatiserade produktionssystem.
För att trivas i rollen ser vi även att du är analytisk och lösningsorienterad, med ett strukturerat arbetssätt och ett genuint intresse för teknik. Du är självgående och initiativtagande, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika funktioner i organisationen.
Du drivs av att förbättra processer, arbetssätt och se möjligheter till affärsutveckling samt bidrar aktivt till en säker, stabil och effektiv produktion.
Du erbjuds
En tjänst i ett stabilt företag som präglas av familjär stämning och ett öppet, inkluderande klimat.
En bred och varierad roll där du både är delaktig i spännande projekt och bidrar till att utveckla både verksamheten och affären.
En organisation med korta beslutsvägar där du har goda möjligheter att vara med och påverka
En gedigen introduktion för att ge dig bästa förutsättningarna för att komma in i rollen- Bra förmåner och trygga anställningsvillkor
På BE Group strävar vi efter mångfald och jämn könsfördelning över hela organisationen och tycker att det bidrar till nya infallsvinklar och en rikare företagskultur. Att ha en inkluderande och respekterande kultur på arbetet är viktigt för oss och vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Praktisk information
Placering: Norrköping
Omfattning: Heltid
Tillträde: enligt överenskommelseSå ansöker du
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag genom att klicka på "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Sista ansökningsdag är den 23 april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Be Group Sverige AB
(org.nr 556106-2174), http://begroup.se
