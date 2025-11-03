Produktionstekniker till AQ Engineering i Trollhättan
2025-11-03
Som produktionstekniker på AQ Engineering får du en varierande och utvecklande vardag med stor frihet och eget ansvar för dina produkter. Du kommer ha en viktig roll i att driva och säkerställa effektivitet och produktivitet i tillverkningsprocessen. Hos oss får du möjligheten att jobba direkt mot våra kunder och projekt inom bland annat försvars-, flyg- och fordonsindustrin. Du kommer även bli en del av många spännande utvecklingsprojekt som sker i samarbete med flera av våra andra bolag inom koncernen. I ditt närmsta team får du arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor med en bred och djup teknisk kompetens.
Arbetsuppgifter
Ansvara för produktion och kvalitén på din/dina produkter
Planering, uppföljning och kontrollering av produktionen av dina produkter
Föra dialogen med samtliga intressenter för produkten och agera som teknisk expert
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom industriell ekonomi, maskinteknik eller liknande område, alternativt har du en längre erfarenhet av produktionsteknik. Har du erfarenhet från producerande industri eller arbetat i en liknande roll är det meriterande. Vi ser även att du har en god teknisk förståelse och behärskar engelska i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en nyfiken, kreativ och lösningsorienterad person som gillar att tänka utanför boxen. Du är ansvarstagande och agerar proaktivt när det kommer till att identifiera och åtgärda eventuella avvikelser. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas i rollen.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på AQ Engineering blir du en del av en växande organisation som utvecklar framtidens produkter inom bland annat försvars- och flygindustrin, automotive, energilagring och e-mobility. Vi tror på enkelhet och entreprenörskap, att lösa komplexa utmaningar på ett smart och okomplicerat sätt. Här uppmuntras du att ta egna initiativ, testa idéer i vår prototypverkstad med 3D-skrivare och driva ditt eget arbete framåt. Som en del av AQ Group samarbetar du med över 8000 kollegor runt om i världen och får tillgång till AQ Groups över 50 fabriker.
Kompetensutveckling är något AQ håller varmt om hjärtat och investerar därför i skräddarsydda kompetensutvecklingsplaner till dig som anställd. Detta ger dig möjlighet att växa inom ditt område, bredda din kompetensbas och gör dig redo för framtida utmaningar.
Vi värnar om din hälsa och trivsel genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag, gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan samt trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
