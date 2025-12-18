Produktionstekniker Till Alten I Linköping
ALTEN i Linköping söker nu fler
PRODUKTIONSTEKNIKER, KVALITETSINGENJÖRER OCH BEREDARE till spännande uppdrag hos våra kunder inom tillverkningsindustrin. Vi letar efter dig som trivs med tekniska utmaningar, vill utvecklas i din yrkesroll och är nyfiken på nya branscher och metoder. Exempel på vad du som ingenjör med fokus på produktion kan arbeta med är LEAN-arbete, projektledning, arbetsinstruktioner, driva förändringar i produktionsprocessen, löpande förbättringsarbete och flödeseffektivisering.
VAD ERBJUDER VI?
Som konsult på ALTEN har du möjlighet att arbeta med utmanande och spännande projekt hos någon av våra spännande kunder i Linköpingsregionen. Vi erbjuder dig bland annat:
Tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.
Coachande ledarskap.
Möjligheten att arbeta inom diverse branscher våra kunder är verksamma inom.
Personlig utbildningsbudget, för interna eller externa kurser.
FÖR ATT LYCKAS I ROLLEN SER VI ATT DU HAR FÖLJANDE ERFARENHET:
Minst kandidatexamen inom exempelvis maskinteknik, produktionsteknik eller motsvarande
Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom relevant område exempelvis som produktionstekniker, beredare eller kvalitetsingenjör
SVENSKT MEDBORGARSKAP OCH GODKÄND REGISTERKONTROLL ENLIGT FMVS RIKTLINJER ÄR ETT KRAV FÖR TJÄNSTEN.
MERITERANDE:
Erfarenhet inom tillverkande industri, gärna inom montering eller CNC
Erfarenhet inom mekanik, elektronik eller annat angränsande område
Erfarenhet av DELMIA eller liknande beredningsmoduler
Erfarenhet av IFS ERP
Erfarenhet av SAP
Tidigare erfarenhet av produktionsteknik eller beredning
Vänligen notera: På grund av ledighet kommer rekryteringsprocessen ta längre tid än vanligt. Urval sker igen från och med den 12 januari 2025. God jul och gott nytt år!
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda i cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se Ersättning
