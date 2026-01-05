Produktionstekniker till Absolent
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Maskiningenjörsjobb / Skövde Visa alla maskiningenjörsjobb i Skövde
2026-01-05
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens produktion? Hos Absolent i Skövde får du chansen att arbeta med spännande projekt som gör skillnad - både för vår verksamhet och för en renare värld. Vi söker nu en Produktionstekniker som vill bidra med sin kompetens och sitt engagemang i en miljö där utveckling är en självklar del av vardagen.
Om rollen
I rollen som Produktionstekniker blir du en nyckelperson i vårt team. Du arbetar nära både produktion och produktutveckling för att skapa effektiva och hållbara lösningar. Du driver förbättringsprojekt i produktion, optimerar processer och säkerställer att vi använder kostnadseffektiva metoder. Arbetet omfattar att ta fram kalkyl- och investeringsunderlag för ny utrustning, uppdatera ritningar och medverka i produktutvecklingsprojekt. Du utvecklar och standardiserar arbetsinstruktioner, planerar för en ergonomisk produktion och stöttar vid införande av nya metoder och utrustning. Rollen innebär även att vara ett stöd i frågor som rör el och elektronik, särskilt kopplat till montering i produktutvecklingsprojekt samt att medverka i produktionstekniska uppgifter i vår fabrik i Lidköping.
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet från en liknande roll inom tillverkningsindustrin och som har vana att arbeta med Lean. Du har goda tekniska kunskaper och om du dessutom har grundläggande kunskap inom el och elektronik är det meriterande. Du trivs i en dynamisk miljö där du kombinerar operativt arbete med administration och dokumentation, har goda kunskaper i Officeprogrammen och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du analytisk och systematisk med förmågan att se helheten samtidigt som du har öga för detaljer. Din kommunikativa och prestigelösa inställning gör att du skapar goda samarbeten och delar med dig av din kunskap för att stärka teamet. Du har ett naturligt driv och engagemang, ser lösningar där andra ser hinder och trivs i en miljö där utveckling är en del av vardagen. Vi värdesätter din förmåga att ta initiativ, skapa struktur och samtidigt behålla flexibiliteten när förutsättningarna förändras.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där ditt engagemang och dina idéer verkligen gör skillnad. Du blir en del av ett bolag som satsar på forskning och innovation på hög nivå, där du får chansen att göra en betydande insats för en renare värld. Här möts du av en positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor och en kultur som främjar samarbete och utveckling.
I den här rekryteringen samverkar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig konsult Jennifer Djureholt på 070-209 16 93.
Om Absolent AB och Absolent Group
Absolent Skövde (tidigare SMK AB) är en del av Absolent Air Care Group och är specialiserat på att rena förorenad industriluft direkt vid källan. Med över trettio års erfarenhet i branschen genomsyras vår organisation av kvalitet och gedigen kunskap. Idag är Absolent ett världsledande företag inom utrustningar för rening av processluft, framför allt förorenad industriluft från olika bearbetningsmaskiner som genererar oljedimma och oljerök.
Tack vare vårt välbyggda distributörsnätverk renar vi över 60 000 000 m3 luft per timma i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Våra kunder finns inom många branscher - från ledande bil- och lastbilstillverkare till klockindustrin, medicinteknikföretag och livsmedelsindustrin.
Absolent Skövde har påbörjat en genomgripande förändringsresa där flera nya produkter lanseras samtidigt som ett stort antal förbättringsprojekt pågår kontinuerligt. Företaget har dessutom av sina anställda fått utmärkelsen certifierad "Great Place to Work" under perioden 2022-2025, vilket vi är mycket stolta över.
Läs mer om oss på: Absolent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6853316-1773490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9669748