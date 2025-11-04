Produktionstekniker till Abena i Kisa
2025-11-04
Abena är ett internationellt företag med ett starkt hållbarhetsfokus och ett uttalat mål att ligga i framkant inom miljö, produktutveckling och kvalitet. I Kisa tillverkar och utvecklar vi produkter som förbättrar människors vardag - med omtanke om både användaren och planeten. Vi är stolta över att arbeta med höga miljökrav, tydliga mål och certifieringar, och vi fortsätter att investera för att stärka vår produktion och ta nästa steg på vår resa. Arbetsuppgifter
Som produktionstekniker hos oss får du en bred och utvecklande roll där du arbetar nära produktionen och är en viktig länk mellan underhåll och drift. Du blir den som säkerställer att våra maskiner fungerar så bra som möjligt - både idag och i framtiden. Rollen kräver att du trivs med att vara delaktig i vardagen ute i produktionen, samtidigt som du arbetar strukturerat och långsiktigt med förbättringar.
Du rapporterar till underhållschefen och arbetar tätt ihop med kollegor inom produktion, teknik och kvalitet. Det finns redan en tydlig prioriteringslista för dina första uppdrag, vilket innebär att du får möjlighet att snabbt komma in i rollen och börja göra skillnad. Samtidigt satsar vi på fortsatt utveckling av maskinparken där nya investeringar är på väg in.
Vad du kommer att arbeta med
I den här rollen kommer du att analysera, utveckla och effektivisera våra produktionsflöden och arbetsmetoder. Du lär känna maskinparken på djupet, förstår hur maskinerna fungerar och hur små förbättringar kan ge stor effekt. Du arbetar både praktiskt och analytiskt - med fokus på att skapa struktur, effektivitet och hållbara arbetssätt. Rollen innebär även att du:
• följer upp data kring maskinstopp och effektivitet, och omsätter det i åtgärder * utvecklar och förbättrar arbetsinstruktioner och rutiner * deltar i införande av nya produkter och processer * stöttar verksamheten i arbetet med Lean och 5S * driver mindre förbättringsprojekt och samarbetar med flera olika funktioner
Rollen är på dagtid. I tjänsten kan vissa resor förekomma i samband med investeringar, maskininköp och leverantörsbesök. Profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och erfarenhet från tillverkande industri, gärna i en liknande roll. Du trivs i en miljö där du får samarbeta nära andra, dela kunskap och skapa engagemang kring förbättringsarbete. För att lyckas tror vi att du känner igen dig i följande:
• du har tekniska kunskaper och ett intresse för maskiner och produktion * du är analytisk och van att arbeta strukturerat med förbättringar * du har tidigare arbetat med Lean, 5S eller liknande arbetssätt * du är trygg i dialogen med andra och kan förklara teknik på ett enkelt sätt * du tar initiativ och driver ditt arbete framåt med god självledarskap
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du har en varm utstrålning, skapar goda relationer och får med dig andra på resan.
Varför Abena?
Hos oss får du en arbetsplats som präglas av omtanke, långsiktighet och gemenskap. Vi värnar om en familjär kultur där vi stöttar varandra, samtidigt som vi har en tydlig riktning framåt med höga ambitioner inom kvalitet, hållbarhet och utveckling. Här får du:
en viktig nyckelroll i en verksamhet som satsar möjlighet att påverka och bidra i ett tidigt skede av vår utvecklingsresa ett nära och inkluderande samarbete med kollegor i hela organisationen trygghet, stabilitet och ett företag som tar ansvar för människor och miljö
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar Abena med Skill. Urvalsprocessen kommer att påbörjas direkt efter sista ansökningsdagen den 17 november 2025.
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Andreas Schmidt på andreas.schmidt@skill.se
eller 0738-54 71 35. #LI-DNI Ersättning
