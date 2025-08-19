Produktionstekniker sökes i Kumla!
2025-08-19
Om jobbet:
Här kommer du som produktionstekniker få driva och leda projekt inom CAD och CAM för skärande bearbetning, samt arbeta med utveckling av system, flöden och processer. Du kommer även få arbeta med arbetsmiljöfrågor samt kvalitétsrutiner. Du kommer agera spindeln i nätet inom det produktionstekniska och ha en övergripande roll i produktionen. Du kommer driva affärsenhetens förbättringsarbete samt se till att det följs på ett strukturerat sätt för både kortsiktiga och långsiktiga mål.
Utveckla medarbetare och arbetsmetoder för att engagera och effektivisera produktionen mot uppsatta mål
Administrera avvikelsehantering
Utföra riskanalyser samt följa upp och utreda övriga rutiner och avvikelser
Hantering och uppföljning av förbättringsprojekt
Vem söker vi?
Vi söker dig med bakgrund inom produktion eller verkstad och som har erfarenhet av projekt- och analysarbete. Viktiga kärnvärden vi söker beskriver dig som pålitlig, samarbetsvillig, ansvarstagande och bidragande. Din leverans utförs med hög säkerhetsgrad och hanteras ansvarsfullt. Du som person drivs du av att jobba mot uppsatta mål, trivs med ett större ansvar och arbetar analytiskt. Publiceringsdatum2025-08-19Erfarenheter
Erfarenhet av CAD/CAM-programmering
Erfarenhet av CNC-maskiner
Tidigare arbetslivserfarenhet inom produktion, projekt- och analysarbete
Goda kunskaper inom Microsoft Office
Kunskap inom verktyg, kvalitetssystem för effektivisering och utveckling, tex PDCA, 5S, flödesanalys.
Arbetstider
Måndag-Fredag 7-16 Tillsättning:
Omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsten är ett konsultuppdrag som på sikt kommer övergå till anställning hos kund
I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
