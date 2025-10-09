Produktionstekniker Sammanbyggnad Gripen E/F
2025-10-09
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Är du en problemlösare med ett öga för detaljer samt helhetsperspektiv? Vill du vara med och forma framtidens flygande farkoster? Vi söker en drivande produktionstekniker som brinner för förbättringsarbete och effektiv produktion. Du kommer att ingå i ett dynamiskt team med cirka 25 medarbetare och tillsammans arbeta med produktionsteknik inom ansvarsområdet. Vårt ansvar sträcker sig över hela tillverkningsprocessen - från konstruktionsunderlag till slutmonterad produkt.
Vi ansvarar exempelvis för att säkerställa att Gripen E/F kan produceras så effektivt som möjligt med hänseende till kostnad, kvalitet och ledtid. Vi har många spännande industrialiseringsprojekt på gång och behöver därför fylla på med fler produktionstekniker som vill vara med och forma framtidens produktion.
Arbetsuppgifterna kommer bestå av att industrialisera nya produkter samt att jobba med löpande förbättringsarbete tillsammans med vår produktion. I den här rollen kommer du till exempel ansvara för att:
* optimera produktionsflöden
* ta fram layouter och utformning av arbetsplatser
* vara kravställare gentemot utvecklingsavdelningen och granska konstruktionsunderlag
skapa och underhålla produktionsberedningar och arbetsinstruktioner
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och viktigast för oss är din ambition och ditt intresse för produktionsteknik. Utifrån din bakgrund, kompetens och ambition, samt våra behov, kommer vi att forma en utvecklande roll i vår verksamhet.
Som person är du drivande, självständig och ansvarstagande lagspelare är van vid att arbeta mot deadlines. Du har en vilja att utvecklas och är inte rädd för att utmana nuvarande arbetssätt. Du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra och kan självständigt söka den information som anses nödvändig för att genomföra en uppgift.
För att passa i rollen ser vi:
* Har erfarenhet av att arbeta inom eller med produktionsflöden
* Har en god förmåga att fungera i tvärfunktionella team/organisationer
* Har kunskap och erfarenhet av att arbeta enligt LEAN metodiken
* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande för rollen:
* Du har en utbildning inom produktionsteknik eller besitter motsvarig livserfarenhet.
* Du har kunskap inom Delmia och IFS ERP9 eller andra berednings- och affärssystem är meriterande. Samt balansering och flödessimulering är meriterande.
* Erfarenhet av att implementera av nya produkter i produktion
* Kunskap inom arbetsprocesser, metoder och verktyg inom produktionsteknik
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
