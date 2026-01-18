Produktionstekniker Projektledning
2026-01-18
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro.
Produktionstekniker med projektledningsfokus
Är du den som alltid vill förstå hur teknik, flöden och system hänger ihop? Drivs du av att leda projekt som skapar verklig förbättring - och vill du samtidigt fördjupa din kompetens inom industriell utveckling? Då kan rollen som Produktionstekniker hos oss vara nästa steg i din karriär.
Som Produktionstekniker får du möjlighet att arbeta med hela vår produktionskedja och spela en viktig roll i hur vi utvecklar våra tekniska system framåt. Här får du utrymme att både förfina dina tekniska kunskaper och använda din erfarenhet av projektledning för att driva förändring med struktur, tydlighet och långsiktighet.
Rollen handlar om att ta ansvar för hur vår produktion kan bli ännu smartare, säkrare och mer effektiv över tid. Du leder förbättrings- och investeringsprojekt och arbetar nära både produktion och teknik för att se till att vi fattar rätt beslut - baserat på fakta, analyser och ett helhetsperspektiv.
Du kommer att arbeta med livscykelanalyser, kapacitetsbedömningar och långsiktiga roadmap-arbeten som hjälper oss att planera framåt och investera klokt. Det är ett ansvar som kräver att du är strukturerad, kommunikativ och trygg i att driva projekt från idé till genomförande.
Du har en teknisk bakgrund och erfarenhet av att leda projekt i en industriell miljö - kanske från livsmedel, kanske från annan tillverkningsindustri. Det viktiga är att du är nyfiken, analytisk och tycker om att skapa struktur i komplexa flöden.
* Vi söker dig med minst högskoleutbildning - exempelvis inom maskinteknik, produktionsteknik, automation, mekatronik eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet.
* Dokumenterad erfarenhet från industriell produktion, gärna inom livsmedel eller annan högt reglerad tillverkningsindustri.
* Kunskap inom flödesanalys, kapacitetsberäkningar eller layoutarbete - eller en vilja att specialisera dig inom dessa delar.
Vana av projektarbete, investeringsprocesser eller produktionstekniska förbättringsinitiativ.
Meriterande:
Erfarenhet av produktionsprocesser, förpackningsteknik eller fyllningslinjer.
Kunskap i LEAN, Six Sigma eller liknande metodik.
Erfarenhet av livscykelanalys (LCA) eller roadmap-planering.
I den här rollen får du möjlighet att växa vidare inom ett område där teknik, säkerhet och kvalitet möts. Du blir en viktig del i att utveckla våra arbetssätt och vår produktion - och du får möjlighet att lämna ett avtryck som märks både i effektivitet och i hur vi arbetar långsiktigt.
Om du känner igen dig i beskrivningen och vill ta nästa steg i din utveckling, då vill vi gärna höra från dig. Det här är rollen för dig som vill leda, fördjupa dig och utveckla tekniska system som gör skillnad - på riktigt.
Inom Orkla Foods omfamnar vi mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Tjänsten är en tillvidaretjänst som tjänsteman. Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort, Kumlafabriken.
Kontaktperson och ansökan.
Har du frågor om tjänsten kontakta Ingvild Bentzröd Svensson, Teknikchef Närke (telefon: +46 70 305 05 87, ingvild.bentzrod-svensson@orklafoods.se
)
Har du frågor kopplat till rekryteringsprocessen, vänligen kontakta David Magnusson HRBP på david.magnusson@orklafoods.se
.
Sista ansökningsdag är 2026-01-31.
Notera att pågår under en tid där delar av vår verksamhet är lediga vilket kan påverka urvalstiden.
Vad kan Orkla erbjuda dig?
Orkla är ett unikt FMCG-bolag med ett starkt fäste i Norden och växer även mycket inom Europa och flera andra länder, bland annat Indien. Möjligheten att få jobba med starka lokala varumärken i ett växande internationellt bolag ger våra medarbetare möjligheten att göra skillnad och påverka vår utveckling.
Hur ansöker jag?
Klicka på länken och följ stegen för att skapa en profil och ansöka till jobbet. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
