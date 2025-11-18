Produktionstekniker med kemiinriktning
Saab AB / Kemiingenjörsjobb / Karlskoga Visa alla kemiingenjörsjobb i Karlskoga
2025-11-18
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Brinner du för kemi och produktionsteknik och vill bidra till att utveckla och förbättra vår verksamhet? Då kan det vara dig vi söker!
Din roll
Som produktionstekniker med kemiinriktning så kommer du arbeta med produktionsteknisk utveckling och beredning inom vår tillverkning av tändämnen och pyrotekniska satser. Arbetet innebär att du utarbetar produktionsunderlag, arbetsinstruktioner och recept samt kontinuerligt förbättrar processer, metoder och flöden. Du ansvarar också för att utbilda produktionspersonalen och använder din kompetens för att ta fram provnings- och analysmetoder, tolka resultaten och ge tekniskt stöd till driftsavdelningen.
Du arbetar nära erfarna produktionstekniker, utvecklingsavdelningen, driftledning och produktionspersonal. Eftersom ständiga förbättringar är en viktig del av vår verksamhet förväntas du lägga en stor del av din tid på att identifiera, initiera och driva olika förbättringsprojekt. Du kommer även att vara delaktig i utvecklingen av nya tändämnen och satser, där du får en central roll i att ta fram produktionsprocesser och utrustning.Publiceringsdatum2025-11-18Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för kemi och produktionsteknik samt relevant erfarenhet inom dessa områden. Du har förmåga att se helheten och besitter en god analytisk förmåga. Då rollen innebär nära samarbete med andra är god social och kommunikativ kompetens viktiga egenskaper.
Vi tror att du har en utbildning som kemiingenjör eller att du genom relevant erfarenhet har byggt upp motsvarande kompetens. Erfarenhet från explosivämnesbranschen är meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, då arbetet kräver att du kan förstå och ta till dig av information på båda språken, både skriftligt och muntligt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9609690