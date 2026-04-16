Produktionstekniker Laser
Väderstad AB / Maskiningenjörsjobb / Mjölby Visa alla maskiningenjörsjobb i Mjölby
2026-04-16
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Väderstad AB i Mjölby
, Ödeshög
, Linköping
, Västervik
eller i hela Sverige
Brinner du för tekniska utmaningar, problemlösning och ständiga förbättringar? Vill du arbeta nära produktionen, fatta datadrivna beslut och samtidigt vara en del av ett team som stöttar och utvecklar varandra? Då kan det här vara rätt roll för dig!Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Som Produktionstekniker inom precisionstillverkning arbetar du med några av marknadens mest moderna teknologier, såsom laserskärning, rörlaser, bockceller och automatiserade produktionslinjer. Rollen erbjuder stora möjligheter att påverka både teknikval och arbetssätt, samtidigt som du ges goda förutsättningar att utvecklas i din yrkesroll.
Du blir en viktig del av ett kompetent teknikteam som tillsammans driver utveckling, stöttar produktionen och säkerställer att processerna håller högsta kvalitet och precision.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Utveckla, förbättra och standardisera processer inom plåt- och rörbearbetning
Genomföra analyser och ta fram beslutsunderlag vid förändringar av flöden, utrustning och metoder
Stötta produktionen och arbeta för att effektivisera samt standardisera processer och flöden
Driva förbättrings- och optimeringsarbete utifrån LEAN-principer
Dokumentera, följa upp och säkerställa resultat av genomförda åtgärder
Delta i industrialisering av nya produkter och säkerställa effektiva och robusta tillverkningsflöden
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta nära verksamheten och fungerar som en tydlig länk mellan teknik och produktion. Du behöver inte kunna allt från start - det viktigaste är din vilja att lära, utvecklas och bidra.
Du är initiativtagande och har förmåga att driva arbete och projekt framåt. Som person är du analytisk och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta och delar gärna med dig av din kunskap till andra.
Vi ser gärna att du har:
Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom produktionsteknik, tillverkning eller liknande områden
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Ett genuint teknikintresse och en vilja att utveckla både dig själv och verksamheten
Meriterande kompetenser:
Erfarenhet av ritningsläsning och CAD, med fördel i Creo
Kunskap inom plåtbearbetning, exempelvis laserskärning, rörlaser eller bockning
Eftergymnasial utbildning inom produktionsteknik, maskinteknik eller automation
Övrig information
Placeringsort är Väderstad.
Som en del av rekryteringsprocessen kan psykometriska tester komma att användas i syfte att säkerställa en objektiv och rättvis bedömning. Innan anställning genomförs även en bakgrundskontroll av slutkandidat.
För frågor gällande rollen vänligen kontakta rekryterande chef, Group Manager Manufacturing Engineering, Rickard Vilhelmsson på 0142-820 32 eller rickard.vilhelmsson@vaderstad.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen vänligen kontakta Talent Acquisition Specialist, Ellinor Lindell på 0142-810 59 eller ellinor.lindell@vaderstad.comSå ansöker du
Är du intresserad av tjänsten och motsvarar kraven är du välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-04-26.
Notera att ansökningar via mail inte tas emot. Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Om Väderstad
Väderstad förser det moderna lantbruket med innovativa och högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Genom att förenkla arbetet och förbättra resultatet för lantbrukaren, är företagets vision att bli världens ledande partner för enastående uppkomst. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Väderstad finns representerat i 40 länder och på alla kontinenter. År 2025 hade Väderstad 1900 medarbetare och omsatte 6,1 miljarder kronor.
Väderstad har utsetts till ett av Karriärföretagen 2026 - en utmärkelse för Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för studenter och unga. Vi är stolta över vårt långsiktiga arbete med att skapa en arbetsmiljö som präglas av utveckling, ansvarstagande, samarbete och lärande, där du som medarbetare får möjlighet att växa och bidra.
Vill du ha mer info så kolla gärna på denna korta film om Väderstad AB: https://www.youtube.com/watchv=otyG_kgySbg
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väderstad AB
(org.nr 556944-2808)
Hogstadvägen 2 (visa karta
)
590 21 VÄDERSTAD Jobbnummer
9857847