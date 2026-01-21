Produktionstekniker | Konsultuppdrag Epiroc
2026-01-21
Är du en erfaren produktionstekniker inom skärande bearbetning och avancerad NC-beredning? Jefferson Wells söker nu en produktionstekniker till ett långsiktigt konsultuppdrag hos Epiroc i Örebro. Här får du arbeta hands-on med komplexa prototyp- och seriedetaljer i moderna 5-axliga och 4-axliga bearbetningsmaskiner. Vill du utvecklas i en tekniskt tung roll hos ett ledande industriföretag - då är detta uppdraget för dig.
Kort om uppdraget
Ort: Örebro
Start: Omgående
Uppdragslängd: Ca 12 månader, med stor möjlighet till förlängning
Om jobbet som produktionstekniker
Som produktionstekniker på Epiroc, blir du en nyckelperson i produktionen med ansvar för beredning och inkörning av komplexa detaljer i nya material. Arbetet omfattar både prototyper och serieproduktion och ställer höga krav på teknisk kompetens, noggrannhet och självständighet.
Du arbetar med komplett NC-beredning - från CAM-programmering till färdig inkörd detalj - i nära samarbete med ordinarie produktionstekniker och operatörer. Rollen innebär även löpande support till produktionen, där snabba prioriteringar är avgörande för att minimera stopptider.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bereda komplexa prototyp- och seriedetaljer i smidesstål och ADI-gjutjärn
NC-programmering i EdgeCam samt simulering och verifiering i Vericut
Verktygsval, skapande av instruktioner och komplett inkörning i 5-axliga Heller-maskiner
Beredning och inkörning av finbearbetning med snäva toleranser i 4-axliga Yasda-maskiner
Support till operatörer i aktuella maskin- och maskingrupper
Nära samarbete med produktionsteknik och produktion, med successivt ökat eget ansvar
Den vi söker
Vi söker dig som är en erfaren och praktiskt lagd produktionstekniker med gedigen bakgrund inom skärande bearbetning och avancerad fleraxlig fräsning. Du är van att arbeta självständigt men trivs också i ett sammanhang där samarbete och stöd till produktionen är en naturlig del av vardagen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet (ca 3-7 år) som produktionstekniker
Dokumenterad vana av beredning i 5-axliga fleroperationsmaskiner samt finbearbetning i 4-axliga precisionsmaskiner (Yasda)
Erfarenhet av EdgeCam och NC-simulering i Vericut
God vana av att självständigt köra in detaljer i Heller eller motsvarande 5-axliga maskiner med Siemens styrsystem
Erfarenhet av Fanuc-styrsystem är mycket meriterande
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och lösningsorienterat
En positiv lagspelare som samarbetar väl med både produktionstekniker och operatörer
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av Vericut (kan även läras på plats)
Erfarenhet av härdade detaljer och slipning av toleranskrävande diametrar
Om anställningen
Du blir anställd av Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup, och arbetar som konsult hos Epiroc i Örebro.
Totalt planeras uppdraget att pågå i minst 12 månader med goda möjligheter till fortsatt samarbete. Som konsult hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och en engagerad konsultchef som följer dig genom uppdraget.Publiceringsdatum2026-01-21Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta:
Johanna Sjödahl, Konsultchef Jefferson Wells johanna.sjodahl@manpower.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
