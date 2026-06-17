Produktionstekniker JAS 39 Gripen
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-17
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vill du arbeta nära produktionen, vara en nyckelperson i det dagliga flödet och bidra till att våra kablage håller högsta kvalitet? Trivs du i en roll där dagarna varierar, där du får använda både hjärna och händer och där din insats verkligen märks? Då kan du vara den vi söker.
Din roll
Som produktionsnärastöd spelar du en viktig roll i ett engagerat team som arbetar i nära anslutning till Saabs produktion. Tillsammans med operatörer, produktionstekniker, konstruktörer och andra specialister är du med och utvecklar våra arbetssätt, driver förbättringar och skapar hållbara lösningar för framtiden.
Du kommer bland annat:
Stötta produktionen i arbetet med kablage
Felsöka och lösa tekniska problem
Testa, kontrollera och kvalitetssäkra
Jobba praktiskt och lära dig nytt varje dag
Vara en del av ett team som gillar teknik lika mycket som du gör Publiceringsdatum2026-06-17Profil
Vi tror att du:
Pluggar El- och energiprogrammet eller har liknande intresse
Är nyfiken, noggrann och gillar att förstå hur saker funkar
Trivs när dagarna varierar
Är stresstålig och gillar att ta ansvar
Vill utvecklas och få erfarenhet som faktiskt betyder något
Arbetet innebär många kontaktytor, både internt och externt, så vi ser gärna att du är utåtriktad, nyfiken och tycker om att bygga relationer. Du har lätt för att ta egna initiativ när det behövs, samtidigt som du är lyhörd för andras perspektiv och gillar att vara en del av en helhet.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du känna dig bekväm med teknisk dokumentation, ha god datorvana och behärska engelska i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata 581 88 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9967437