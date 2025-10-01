Produktionstekniker inom vattenkraft
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter.
Vattenfall Vattenkraft söker produktionstekniker till Porjus och Jokkmokk (Akkats)!
Som produktionstekniker kommer du att medverka i allt förekommande produktions-/drifttekniskt arbete vid Vattenfalls vattenkraftanläggningar. Porjusteamet har ansvar för Ritsem, Vietas, Porjus och Harsprånget och Akkatsteamet har Ligga, Seitevare, Parki, Randi och Akkats.
Du kommer att arbeta med felavhjälpning, ronder, analys, problemlösning, periodiskt arbete, dagligt underhåll och förbättringsprojekt. Framöver kan du även ha en roll som samordnare i samband återkommande statusbedömningar, översyner och projekt i de aktuella anläggningarna.
Tjänsterna är på heltid och efter introduktion kommer du att ingå i vår beredskap enligt ett rullande schema.
Kravspecifikation
Vi söker dig som är en mångsidig och ansvarsfull person med en lösningsorienterad inställning. Du trivs med att samarbeta och att dela med dig av idéer och kunskap till kollegor. Ditt arbetssätt präglas av struktur och noggrannhet, och ett tydligt fokus på säkerhet. Du uppskattar att arbeta i team, men är också bekväm med att arbeta självständigt när det krävs.
Du har teknisk gymnasieutbildning, exempelvis el- och energiprogrammet eller vattenkraftsteknik. Det är meriterande om du har erfarenhet av industriellt underhåll och vattenkraftsanläggningar eller annan storskalig och teknisk produktionsmiljö.
IT-kunskaper och goda kunskaper i svenska är ett krav, det är en fördel om du även behärskar engelska. B-körkort krävs, arbetet innebär resor.
Placeringsorter
Vi söker produktionstekniker till både Porjus och Jokkmokk (Akkats).
Bli en del av förändringen och led oss framåt
För att nå målet om ett fossilfritt liv behöver vi samla olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser. Vi söker nytänkare, skapare, utvecklare och problemlösare - människor som, med sina unika talanger, vill göra skillnad. Är du redo att bidra till en hållbar framtid?
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta gärna rekryterande chef Jonas Helin. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan!
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 2 november, 2025. Du svarar på några inledande frågor och bifogar ditt CV, du behöver inte inkludera ett personligt brev i ansökan.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation, https://careers.vattenfall.com/diversity-equity-inclusion
Vattenfall Vattenkraft är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, registerkontroll och säkerhetsintervju genomföras innan anställning.
