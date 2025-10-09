Produktionstekniker inom Elektromekanik
2025-10-09
I rollen som montör kommer du vara ett viktigt kugghjul i vår verksamhet.
Vi på Nanomil AB är ett starkt sammansvetsat gäng som jobbar till stor del på ett projekt/konsult baserat försäljnings koncept mot våra kunder.
Du arbetar med montering och färdigställande av olika kabeltyper. Eftersom vår organisation består av en liten grupp på 12 personer är vi nära varandra och bistår varandra vid behov. Det är viktigt att vara självgående i sitt arbete men även vara beredd att bistå andra vid behov.
I rollen som elektronikmontör kommer du bland annat jobba med krimpning och montage av kablage. Vi ser därför att du utöver erfarenhet av detta även är en problemlösare, flexibel och händig person. Viktigt att du är kommunikativ, tycker om att arbeta i team och att du är en person som låter dig vägledas av sunt förnuft. Du behöver ha en utvecklad analytisk ådra och vara noggrann i ditt arbete.
Arbetet är på plats i våra lokaler vardagar mellan kl 08.00-16.30.
För den rätta kandidaten finns det gott om möjligheter till personlig och professionell utveckling i en dynamisk och variationsrik arbetsmiljö, med utmaningar och givande samarbeten med kollegor.
Välkommen med ditt CV och några rader om vem du är och varför just du är vår nya medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
CV och personligt brev till hr@nanomil.se
E-post: hr@nanomil.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan montör".
Detta är ett heltidsjobb.
Linjalvägen 6 A
187 66 TÄBY
