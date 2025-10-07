Produktionstekniker för ytmonteringsmaskiner
2025-10-07
Vill du vara med och säkerställa hög kvalitet och effektivitet i produktionen hos en av våra kunder? Då ska du söka tjänsten som Produktionstekniker!Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
I rollen som Produktionstekniker kommer du vara en viktig del hos vår kund. Arbetet innebär direkt arbete på produktionslinan där med målet att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i produktionen.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Identifiera och lösa problem för att minimera driftstopp och kvalitetsavvikelser.
• Utföra felsökning och åtgärder på SMT-utrustning.
• Dokumentera och rapportera tekniska avvikelser samt föreslå förbättringar.
• Samarbeta både med produktion och underhåll för att optimera processer.Om företaget
Du kommer vara anställd hos oss på Speed, ett bolag inom Speed Group, men arbetar på uppdrag hos vår kund. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag samt delta i olika konsultaktiviteter. I den här rollen har du månadslön.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed Group. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!
Om dig
För att trivas i rollen som Produktionstekniker är du en flexibel person med erfarenhet av produktionsteknik. Du trivs att arbeta både självständigt och som en del av ett team och du har dokumenterad erfarenhet som produktionstekniker inom elektronikproduktion. Vi ser även att du har god teknisk förståelse för ytmontering och produktionsutrustning. Du har minst gymnasieexamen, men helst relevant utbildning från högskola, universitet eller YH-utbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av beredning (gärna ASMPT) samt erfarenhet av AOI-system (gärna SAKI).
Som person är du strukturerad och driven. Du är engagerad i ditt arbete och är den som gärna tar egna initiativ och trivs med problemlösning. Du brinner för teknik, kvalitet och effektivitet i produktionen och är redo att ta dig an ditt nästa steg i karriären för att utveckla just detta!
Varmt välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Ansökan sker på www.speedgroup.se,
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna.
För mer information om tjänsten, välkommen att kontakta Anneli Egman på anneli.egman@speedgroup.se
Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag!
___________
Sökord: Produktionstekniker, Produktionsutveckling, Tillverkningsteknik, Produktionsplanering,
Produktionsprocesser, Kvalitetskontroll, Produktionsoptimering, Materialhantering, SMT Ersättning
