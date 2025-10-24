Produktionstekniker Flygplansskrov/sammanbyggnad

NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2025-10-24


Är du en lösningsorienterad produktionstekniker med erfarenhet av tillverkning och sammanbyggnad? Vi söker nu en produktionstekniker till ett uppdrag där du får arbeta nära både utveckling och produktion hos vår kund inom försvarsindustrin.
Om uppdraget
Som produktionstekniker kommer du att arbeta med att ta fram produktionsunderlag för sammanbyggnad inom flygplansskrov, i nära samarbete med både den egna sektionen och angränsande funktioner. Uppdraget kan innebära deltagande i utvecklings-/industrialiseringsprojekt såväl som förbättringsarbete inom pågående produktion. Du kommer att arbeta huvudsakligen i Delmia och tillämpa MBD-metodik (Model Based Definition).
Det här är ett uppdrag där du förväntas bidra med teknisk förståelse, struktur och samarbetsförmåga - samtidigt som du kan driva självständigt arbete mot uppsatta mål.
Din Profil
• Erfarenhet av produktionstekniskt arbete, gärna inom skrov/sammanbyggnad
• Kunskap om Delmia eller motsvarande produktionsplaneringsverktyg
• Erfarenhet av IFS ERP eller motsvarande affärssystem
• Relevant högskole-/universitetsutbildning eller YH-utbildning
• God samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• En strukturerad och driven arbetsstil

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionstekniker -Linköping".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
581 88  LINKÖPING

Arbetsplats
Saab

Jobbnummer
9574303

