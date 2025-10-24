Produktionstekniker Flygplansskrov/sammanbyggnad
2025-10-24
Är du en lösningsorienterad produktionstekniker med erfarenhet av tillverkning och sammanbyggnad? Vi söker nu en produktionstekniker till ett uppdrag där du får arbeta nära både utveckling och produktion hos vår kund inom försvarsindustrin.
Om uppdraget
Som produktionstekniker kommer du att arbeta med att ta fram produktionsunderlag för sammanbyggnad inom flygplansskrov, i nära samarbete med både den egna sektionen och angränsande funktioner. Uppdraget kan innebära deltagande i utvecklings-/industrialiseringsprojekt såväl som förbättringsarbete inom pågående produktion. Du kommer att arbeta huvudsakligen i Delmia och tillämpa MBD-metodik (Model Based Definition).
Det här är ett uppdrag där du förväntas bidra med teknisk förståelse, struktur och samarbetsförmåga - samtidigt som du kan driva självständigt arbete mot uppsatta mål.
Din Profil
• Erfarenhet av produktionstekniskt arbete, gärna inom skrov/sammanbyggnad
• Kunskap om Delmia eller motsvarande produktionsplaneringsverktyg
• Erfarenhet av IFS ERP eller motsvarande affärssystem
• Relevant högskole-/universitetsutbildning eller YH-utbildning
• God samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
En strukturerad och driven arbetsstil
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
