Produktionstekniker FAI-samordning
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-04-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker en produktionstekniker till ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom tillverkningsindustrin i Linköping. Uppdraget fokuserar på FAI-samordning (First Article Inspection) och passar dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom produktionsteknik i en strukturerad och kvalitetsdriven miljö.
Om uppdraget
Som produktionstekniker med ansvar för FAI-samordning kommer du att spela en central roll i att säkerställa kvalitet och struktur i kundens produktionsprocesser. Du ansvarar för att samordna och organisera FAI-aktiviteter samt säkerställa att avvikelser och åtgärder hanteras korrekt och effektivt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Identifiera och sammanställa behov av FAI:er
Registrera FAI-ärenden i relevant ERP-system
Samla in och dokumentera FAI-anmärkningar
Säkerställa att korrigerande åtgärder dokumenteras och kommuniceras till rätt funktion
Planera och leda FAI-granskningsmöten
Delta i övriga produktionstekniska och FAI-relaterade aktiviteter vid behov
Din Profil
1-3 års erfarenhet inom produktionsteknik
Erfarenhet av arbete med FAI (First Article Inspection)
Erfarenhet av att arbeta i ERP-system
God förmåga att arbeta strukturerat, metodiskt och driva egna uppgifter framåt
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: Huvudsakligen på plats
Säkerhetskrav: Registerkontroll (RK) krävs innan start Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionstekniker FAI". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9878757