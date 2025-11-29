Produktionstekniker Delmia/3D-baserad sammanbyggnad

NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2025-11-29


Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos NDP IT AB i Linköping, Mjölby, Finspång, Motala, Norrköping eller i hela Sverige

Vill du bidra till utvecklingen av framtidens flygproduktion i en högteknologisk miljö? Vi söker nu en produktionstekniker som vill arbeta med 3D-baserade produktionsunderlag och sammanbyggnad inom flygplansskrov hos vår kund i försvarsindustrin.
Uppdraget
• Utveckla och kvalitetssäkra produktionsunderlag för skrov/sammanbyggnad
• Samarbeta nära utveckling, produktion och industrialisering
• Bidra till optimering av processer och flöden i pågående produktion
• Techstack: Delmia, MBD, IFS, Lean
Din Profil
• Erfarenhet som produktionstekniker inom tillverkning/sammanbyggnad
• Dokumenterad erfarenhet av att ta fram produktionsunderlag i 3D-miljö (Delmia, MBD eller motsvarande)
• God förståelse för produktionsflöden och monteringsteknik
• Erfarenhet av IFS eller liknande ERP-system
• Relevant högskole- eller YH-utbildning inom teknik/produktion
Meriterande
• Erfarenhet av CATIA eller PLM-system
• Bakgrund inom flyg- eller försvarsindustri
• Kunskap om Lean och ständiga förbättringar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionstekniker Delmia/3D".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
582 54  LINKÖPING

Arbetsplats
Saab

Jobbnummer
9621146

Prenumerera på jobb från NDP IT AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos NDP IT AB: