Produktionstekniker | Defense
2025-08-08
Är du en teknisk problemlösare med ett skarpt öga för effektivitet? Som Produktionstekniker hos Together Tech får du en central roll i att stötta produktionen, förbättra arbetsprocesser och säkerställa att tillverkningen är både effektiv och högkvalitativ i olika spännande uppdrag hos våra kunder!
Hos oss blir du en nyckelspelare i våra kunders utvecklingsprojekt, där du samarbetar nära både konstruktion och produktion. Du granskar och kvalitetssäkrar konstruktionsunderlag, säkerställer producerbarhet och optimerar produktionsflöden. En viktig del av din roll som produktionstekniker är att bidra till en smidig och effektiv tillverkningsprocess genom att skapa, uppdatera och förbättra produktionsunderlag såsom monteringsinstruktioner och tillverkningsprocesser. Ditt arbete säkerställer tydliga och standardiserade instruktioner som stödjer produktionen i att nå hög kvalitet, korta ledtider och ökad effektivitet. Du ansvarar även för att tillgängligheten av verktyg och utrustningar är optimal, vilket möjliggör en smidig och felfri produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter Stötta produktionen och förbättra arbetsprocesser. Granska och kravställa konstruktionsunderlag ur ett producerbarhetsperspektiv. Upprätta, uppdatera och kvalitetssäkra monteringsinstruktioner. Följa upp och kvalitetssäkra tillverkningsprocesser. Driva förbättringsarbete, implementera och industrialisera nya processer.
Din tekniska bakgrund
Gymnasieexamen eller relevant vidareutbildning såsom YH, högskola/universitet
Minst 2 års erfarenhet som produktionstekniker eller konstruktör gärna inom flygindustrin eller industrielltillverkning
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska.
Meriterande med erfarenhet inom CAD-program samt elkunskap
En del av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden och för dessa krävs en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget. Svenskt medborgarskap är krav gällande säkerhetsklassat område.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom produktionsteknik och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024 och 2025 av Karriärföretagen!
