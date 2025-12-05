Produktionstekniker CNC
2025-12-05
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
Visa alla jobb hos Sandins Industriteknik AB i Mariestad
Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad produktionstekniker med inriktning mot fräsning.
Som tekniker hos oss har du en viktig nyckelroll och är inblandad i det mesta som sker i våra maskiner.
Du är med och bidrar i hela kedjan, från offertstadiet till dess en färdig produkt lämnar maskinen.
Huvuduppgiften är programmering och optimering av våra moderna 5-axliga CNC-fräsar.
Utöver det förväntas du tillbringa en hel del tid i maskinparken där du bland annat:
kör in nya jobb, som du programmerat
stöttar och hjälper våra CNC-operatörer
ser till att maskinerna rullar
hjälper till med vardagliga sysslor såsom spåntömning och städningPubliceringsdatum2025-12-05Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha ett gediget tekniskt kunnande och vara bekväm med att arbeta självständigt.
Du behöver ha goda kunskaper i ritningsläsning, programmering och mätteknik.
Eftersom vi uteslutande programmerar våra fräsar i CAM-systemet ESPRIT, är kunskaper i det meriterande. Likaså är erfarenhet och kunskaper från Siemens styrsystem ett plus.
För oss är det viktigt att du som person är prestigelös och jobbar för att uppnå våra uppsatta mål. Du är ordningsam och gillar att ha rent och snyggt omkring dig.
Din personlighet är något vi lägger stor vikt vid.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta nära våra kunder i en omväxlande vardag där nya utmaningar väntar varje dag.
Vår produktion sker i ljusa och trevliga lokaler i Mariestad. Arbetsmiljön är viktig för oss.
Självklart har vi kollektivavtal samt erbjuder bland annat flextid, friskvård och sjukvårdsförsäkring.
Om Oss
Sandins Industriteknik AB är en legotillverkare i Mariestad med inriktning mot industri, offshore och medical.
Vi är ett ungt företag som i skrivande stund har 14st hängivna och skickliga medarbetare.
En av våra grundpelare är nöjda kunder och bra service.
Vi ingår i koncernen FX Group Sweden AB.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: andreas.ekeroth@sandtek.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandins Industriteknik AB
(org.nr 559170-3318)
542 35 MARIESTAD Kontakt
Andreas Ekeroth andreas.ekeroth@sandtek.se 0737523183 Jobbnummer
9629921