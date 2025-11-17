Produktionstekniker, beredare
Fredriksons Verkstads AB är en modern tillverkningsindustri som är specialiserad på att arbeta med rostfritt stål,
kolstål och aluminium. Våra kunder omfattar flera affärsområden med höga krav på god leveransförmåga,
kvalitet och kostnadseffektiva lösningar. Vi omsätter ca 550 MSEK och är drygt 280 personer. Vårt huvudkontor
finns i Vadstena och under 2006 etablerade vi oss i Suzhou, Kina. Läs mer på www.fredriksons.se.
Vill du arbeta nära produktionen och bidra till effektiva, kvalitetssäkra processer?
Vi söker en strukturerad och tekniskt kunnig produktionstekniker/beredare som blir en viktig del i vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta med avancerade tillverkningsprocesser och utveckla produktionsunderlag för bla svetsning och skärande bearbetning.Dina arbetsuppgifter
• Skapa och underhålla produktionsunderlag och ritningar
• Bereda och optimera tillverkningsprocesser med hänsyn till material, toleranser och standarder
• Äga och driva projekt från offert till leverans ur ett produktionstekniskt perspektiv
• Säkerställa att produktionsdata är korrekt och uppdaterad
• Samarbeta med produktionen för att förbättra flöden och implementera förbättringar
• Säkerställa att alla tekniska specifikationer och kvalitetskrav uppfyllsKvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta med tekniska ritningar och produktionsberedning inom tillverkande industri
• Förståelse för toleranser, måttsättning och relevanta standarder (ISO)
• Meriterande med erfarenhet av svetsstandarder och skärande bearbetning
• Erfarenhet av projektledning och kundkontakt inom teknisk miljö
• Strukturerad och noggrann med god problemlösningsförmåga
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
ÖVRIGT
Sedan 2006 är Fredriksons Verkstad AB en del av XANO-koncernen. XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade
teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och
automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i
Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 3,2 miljarder
SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen, www.xano.se Ersättning
