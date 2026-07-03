Produktionstekniker
Scanfil Åtvidaberg AB / Maskiningenjörsjobb / Åtvidaberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Åtvidaberg
2026-07-03
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scanfil Åtvidaberg AB i Åtvidaberg
, Linköping
eller i hela Sverige
Scanfil är en global kontraktstillverkare och systemleverantör som hjälper kunderna att gå från idé till marknad. Scanfil bidrar med sin unika kompetens inom produktion och utveckling för att kunna producera världsledande produkter. Vi har möjlighet att starta upp, producera, utveckla, leverera, lagerföra och reparera produkter. Scanfil har gjort verklighet av ordspråket "från idé till verklighet" och levererar idag produkter och tjänster mot en rad olika marknadsområden världen över. Fabriken i Åtvidaberg uppfyller bl.a. kraven för tillverkning av medicintekniska produkter enligt FDA: s Quality System Regulation (QSR).
I Åtvidaberg är vi specialiserade på systemintegration och erbjuder ett brett utbud av resurser och tjänster för prototyp- och serietillverkning, slutmontering, testning och konfiguration av kompletta produkter. Här finns också spetskompetens inom tillverkning av medicintekniska produkter och kompetens inom avancerade rörlig mekanik såsom mynt och pappershantering.
Vi söker nu en Produktionstekniker med intresse och kunskaper inom programmering till ett växande företag med högt i tak!Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som produktionstekniker blir du en nyckelperson i Scanfils organisation då du tillsammans med dina kollegor skapar förutsättningar för en stabil, konkurrenskraftig produktion. Ni arbetar med att underhålla och utveckla produktionsupplägg och sätter upp monteringslinor för nya produkter. Frågor som produktionsteknik varje dag ställs inför är bland annat hur produktion kan utvecklas för att skapa ytterligare värde för verksamheten och dess kunder samt vilka förbättringar behöver göras för att möta nuvarande och framtida utmaningar.
Du kommer arbeta med olika systemlösningar såsom interna logistikuppsättningar för effektiva materialflöden, genomföra flödeskartläggningar, mäta tillverkningstider, sätta upp monteringslinor. Att identifiera problem och genomföra lösningar för att digitalisera, standardisera och integrera produktionsprocesser är också en del av ditt arbete.
Vem är det vi söker?
Inom produktionsteknik jobbar man nu med många investeringar med hög automationsgrad såsom AGVer, cobotar och materialhanteringssystem och många gånger ska de samverka med andra lösningar och applikationer. Vi söker därför dig som har intresse och kunskaper inom affärssystem och fokus på material- och produktionsstyrning samt internlogistik. Du ser möjligheter och motiveras av att hitta och driva förbättringar.
I din roll krävs det att du kan uppnå resultat i samverkan med olika funktioner såsom projektledare, produktionsledare och produktionspersonal. Därför ser vi att du har en god kommunikationsförmåga och behöver även ha mycket goda kunskaper inom svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas vill vi att du har:
Förmåga att på egen hand hålla struktur i arbetet, såväl administrativt som praktiskt, samt genomföra uppdragen.
Erfarenhet från tillverkande industri och är van att arbeta med standardiserade arbetssätt och metoder.
Utbildning med inriktning mot produktionsteknik, produktionsekonomi eller utbildning inom material- och produktionsstyrning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.Så ansöker du
Vänligen skicka in din ansökan genom att registrera ditt CV och personliga brev. Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Jakob Fager, jakob.fager@scanfil.com
.
Senast den 12 augusti vill vi ha din ansökan! Urval av kandidater kommer att göras löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Kontaktuppgifter för detta jobb
Jakob Fager
Production Engineering Managerjakob.fager@scanfil.com
/ 076 146 10 36
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8013108-2083756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scanfil Åtvidaberg AB
(org.nr 556539-8012), https://careersatvidaberg.scanfil.com
Industrigallerian (visa karta
)
597 94 ÅTVIDABERG Arbetsplats
Scanfil Sweden, Åtvidaberg Jobbnummer
9992449