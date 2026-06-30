Produktionstekniker
Addilon Professionals AB / Maskiningenjörsjobb / Flen Visa alla maskiningenjörsjobb i Flen
2026-06-30
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addilon Professionals AB i Flen
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige
Är du en lösningsorienterad produktionstekniker med ett starkt teknikintresse och vilja att utveckla både processer och dig själv? Vill du arbeta nära produktionen, påverka på riktigt och på sikt ta ett större ansvar i en växande industriverksamhet? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Hos Malmköpings Mekaniska Werkstad AB blir du en viktig del av en stabil och långsiktig tillväxtresa. Rollen är operativ, utvecklingsinriktad och ger stort utrymme att påverka – med möjlighet till framtida ledande roll. Du rapporterar direkt till Platschef.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Optimera bearbetningsprocesser, verktygsval och metoder inom svarvning och fräsning
Analysera tekniska problem och förbättringsmöjligheter samt ta fram och genomföra åtgärdsplaner
Driva processförbättringar och rationaliseringsarbete i linje med verksamhetens mål
Aktivt delta i produktionsmöten och daglig styrning
Arbeta operativt i produktionen och fungera som tekniskt stödKvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
Eftergymnasial teknisk utbildning inom t.ex. produktionsteknik, CNC, maskinteknik eller automation
Erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom skärande bearbetning (svarvning & fräsning)
God erfarenhet av CAM-beredning (GibbsCAM är meriterande)
Meriterande med erfarenhet av automation och/eller robotlösningar
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God IT-vana, inklusive Office och affärssystem
B-körkort
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är strukturerad, lösningsorienterad och analytisk
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga
Tar initiativ och driver arbete självständigt hela vägen i mål
Har ett genuint teknikintresse och ett tydligt kundfokus
Har social förmåga att påverka, engagera och inspirera andraOm företaget
Malmköpings Mekaniska Werkstad AB grundades 2010 då nuvarande ägare tog över Elmo, ett bolag med anor från 1946. Koncernen omsätter idag cirka 150 MSEK och har haft en årlig tillväxt om cirka 10 MSEK. Vår vision är att bli en ledande legoproducent inom skärande bearbetning i Sverige. Läs mer på https://mmwab.se/Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat(er). Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20. Observera att vi endast tar emot ansökningar via länk i annons (ej e-post) och besvarar eventuella frågor under angivna telefontider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addilon Professionals AB
(org.nr 559265-3603)
106 31 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9985906