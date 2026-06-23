Produktionstekniker

Agile Resources AB / Maskiningenjörsjobb / Skövde
2026-06-23


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Vill du utveckla produktionsflöden i en modern tillverkningsmiljö? Här får du arbeta nära produktionen med linjebalansering, instruktioner och förbättringsarbete.
Här får du en viktig roll i att utveckla och förbättra produktionsflöden i en tillverkningsmiljö. Du arbetar nära produktionen med fokus på effektivitet, kvalitet och tydliga arbetssätt.
Om rollen
Du utvecklar och balanserar produktionslinor.
Du analyserar mantider i Avix.
Du förbättrar monteringsarbetsplatser och arbetssätt.
Du arbetar med styrplaner och PFMEA.

Det här kommer du göra
Ta fram och uppdatera monteringsinstruktioner.
Driva förbättringar i produktionen.
Säkerställa struktur i det dagliga arbetet.
Samarbeta med olika funktioner i produktionen.

Vi söker dig som har
Högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av produktionstekniskt arbete.
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
God kommunikationsförmåga på svenska.

Teknik & Verktyg
Avix
PFMEA
Styrplaner
Monteringsinstruktioner

Praktisk information
Ort: Skövde
Arbetssätt: På plats
Språk: Svenska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-653b3f64a9808f68".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agile Resources AB (org.nr 559359-5258)
417 53  SKÖVDE

Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh
neethi.gopinadh@agile.nu
0760203611

Jobbnummer
9974944

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