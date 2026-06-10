Produktionstekniker
MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskiningenjörsjobb i Eskilstuna
2026-06-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Om MiJob
MiJob är din expert inom rekrytering, bemanning och jobbcoachning. Vi strävar efter att revolutionera branschen genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar trygghet för både våra kunder och konsulter. Vårt mål är att leverera högkvalitativa tjänster som matchar rätt kompetens med rätt uppdrag, samtidigt som vi stödjer våra konsulter genom hela anställningsprocessen.
Våra värderingar
Trygghet – Vi skapar en trygg arbetsmiljö för våra kunder, konsulter och medarbetare genom noggrant utvalda processer och personlig uppföljning.
Stolthet – Vi är stolta över vårt arbete och strävar efter att våra medarbetare också ska känna sig stolta över att vara en del av MiJob.
Flexibilitet – Vårt arbetssätt är flexibelt och anpassas efter varje kunds unika behov och krav för att säkerställa bästa resultat.
Kompetens – Genom att noggrant matcha rätt person med rätt jobb och kund, säkerställer vi att alla parter får den expertis de behöver för att lyckas.
MiJob grundades 2021 med ambitionen att erbjuda innovativa och effektiva rekryterings-, bemannings- och jobbcoachningstjänster till företag och organisationer. Vårt engagemang för kvalitet och vår personliga touch gör oss till en pålitlig partner för alla dina bemannings- och rekryteringsbehov.
Välkommen till MiJob – vi hjälper dig att nå dina mål
Underhållstekniker till tillverkande industri i Köping
MiJob söker nu en underhållstekniker för kunds räkning till en väletablerad tillverkande industri i Köping.
Har du erfarenhet av industriellt underhåll och trivs i en teknisk miljö med fokus på produktion, maskiner och ständiga förbättringar? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Som underhållstekniker ansvarar du för att säkerställa en hög driftsäkerhet i produktionen genom förebyggande och avhjälpande underhåll. Du kommer att arbeta nära produktion, teknik och övrig underhållspersonal för att minimera stillestånd och skapa en effektiv tillverkningsprocess.
Verksamheten arbetar med bearbetning och CNC-produktion, vilket innebär att du kommer att arbeta med avancerad produktionsutrustning i en modern industrimiljö.Dina arbetsuppgifter
Förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner och produktionsutrustning
Felsökning inom mekanik, hydraulik, pneumatik och enklare el
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete
Medverka vid installation och driftsättning av ny utrustning
Dokumentation av utfört arbete i underhållssystem
Samarbete med produktion och teknikavdelning
Vi söker dig som
Har erfarenhet av underhållsarbete inom tillverkande industri
Har god teknisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt
Har erfarenhet av CNC-maskiner eller bearbetande industri
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskaper inom el, automation eller PLC.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och ansvarstagande
Initiativtagande och lösningsorienterad
Samarbetsvillig och flexibel
Strukturerad med ett högt säkerhetstänk
Vi erbjuder
Du erbjuds en varierande och utvecklande tjänst hos ett stabilt företag med modern produktion och goda utvecklingsmöjligheter.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar företaget med MiJob. Tjänsten avser en anställning hos vår kund.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556740-9403), https://www.mijob.se/
633 41 ESKILSTUNA Kontakt
Platschef
Felix Wall felix@mijob.se +46720770263 Jobbnummer
9957282