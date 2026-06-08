Produktionstekniker
Afry AB / Kulturjobb / Örebro Visa alla kulturjobb i Örebro
2026-06-08
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FöretagsbeskrivningPubliceringsdatum2026-06-08Beskrivning av jobbet
Är du engagerad, har kompetens inom produktionsteknik och är kommunikativ? Vill du arbeta med varierande arbetsuppgifter nära produktion? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker just nu produktionstekniker till vår sektion inom Produktutveckling i Örebro där du kommer att arbeta med produktionsteknik hos våra kunder inom telekom-, fordons-, försvars-, tillverknings- och gruvindustrin.
Det är en bred roll där du blir en viktig länk mellan produktutveckling/konstruktion och produktion. Du kommer att arbeta med utveckling av produktionslayout, verktygsdesign, nyanskaffning av produktionsutrustning. Även introduktion av nya produkter, ritningskritik, beredning, maskinkapacitet, metodval och programmering.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker tjänsten har följande kvalifikationer:
Examen från en teknisk högskola eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet inom produktiontsteknik
Kunskap inom CAD & ritningsläsning. Kunskap om kvalitetsstyrande dokumentation så som FMEA.
Goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift
B-körkort
Du kommer att utgå från AFRY:s kontor i Örebro och/eller från kunds lokaler.
Ytterligare information
På AFRY värdesätter vi våra medarbetares trivsel och erbjuder en trygg anställning med bra förmåner. AFRY har ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi erbjuder både interna och externa utbildningar för att du ska kunna fortsätta utvecklas inom ditt område.
Hos oss får du möjlighet att ta del av:
28 dagars semester samt ledigt dagen före julafton och en dag extra semesterdag till följd av arbetidsförkortning
Individuell kompetensutvecklingsplan inom ditt spetsområde
Konkurrenskraftiga förmåner gällande pension, friskvård och föräldraledighet reglerade i vårt kollektivavtal
Företagsrabatter med externa partners genom vår förmånsportal: Benify
Friskvårdsbidrag 4500 kr/år
Ett enormt nätverk av tekniska experterKontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten så kan du kontakta Gruppchef Christina Skoog, christina.skoog@afry.com
Ansökan
Sista ansökningsdag är den 30 juni (det går dock bra att skicka in din ansökan direkt då vi går igenom ansökningar löpande).
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9952132