Produktionstekniker
NKT HV Cables AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-06-08
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Spännande möjlighet att utveckla din karriär hos en världsledande tillverkare av högspänningskablar!
Söker du en roll där du kan utnyttja din uppfinningsrikedom och engagemang för tekniska uppgifter i ett progressivt samarbete? Vi på produktionsteknik söker en medarbetare som kan stötta, förbättra och utveckla vår maskinpark. Att bli en del av NKT öppnar många framtida karriärmöjligheter såväl som möjlighet till personlig utveckling. Bli en del av vårt engagerade teknikerteam som driver maskinteknisk utveckling och optimering!
Maskinsäkerhet, förbättringar och utveckling
I rollen som Produktionstekniker ingår du i ett team som ansvarar för vår moderna maskinpark och arbetar med fyra fokusområden: HSE, drift, förbättringar och utveckling. Du ansvarar för att förbättra maskiner och arbetssätt med fokus på trygghet, effektivitet och hög kvalitet.
Vi stöttar produktionslinjerna med verktyg, instruktioner och förebyggande HSE‐arbete, där riskidentifiering och säkerhetsförbättringar är centralt. Ett annat viktigt område är att öka produktivitet och tillgänglighet i produktionen.
Du kommer ha ett nära samarbete med andra avdelningar, delta i utvecklingsprojekt samt vara ansvarig för mindre investeringsprojekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Riskförebyggande HSE‐arbete och utveckling av säkra maskinlösningar
Utveckling och kvalitetsförbättringar
Driftförberedelser
Optimering av maskiner och arbetssätt
Investeringsprojekt
Dokumentation, ekonomiska kalkyler och offertarbete
Strukturerad och innovativ teknikerDen här rollen passar dig som trivs med att arbeta metodiskt och samtidigt hitta kreativa lösningar på tekniska utmaningar. Du hanterar flera uppgifter parallellt, håller hög kvalitet och levererar med precision. Du samarbetar enkelt med andra och bidrar till en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Din bakgrund:
Utbildning inom produktionsteknik eller maskinteknik
Erfarenhet av CAD‐verktyg som SolidWorks eller liknande
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift
Att arbeta på NKTVi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär, attraktiva förmåner.
Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Ansök med CV och personligt brev via länken nedan. Sista ansökningsdag är 17 maj 2026. Vi kommer att granska ansökningar löpande.
Var medveten om att utdrag ur belastningsregistret, alkohol-och drogtester samt personlighetstester är en del av vår rekryteringsprocess. Om du har några frågor om rollen eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Jenni Aronsson på jenni.aronsson@nkt.com
Be a Connector of the green tomorrow!
Fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer - Christian Fisch, +46 455 56 380Unionen – Joakim Wikström +46 734 070 243Ledarna - Roger Jönsson, +46 455 55 911IF Metall – Marcus Degerskär, +46 455 753 52 #LI-JA1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8014-44229272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 23 KARLSKRONA (KARLS) Kontakt
Mrs.
Jenni Aronsson +46 708287947 Jobbnummer
9951516