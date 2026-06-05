Produktionstekniker
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Företagspresentation
Saab är en innovativ leverantör av flygplanssystem och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Medarbetarna på Saab har ett gemensamt uppdrag att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle genom att bygga jaktflygplan, undervattensteknik, avancerade vapensystem, cybersäkerhet eller toppmoderna flygledningssystem.
Nu söker vi Produktionstekniker till Saab. Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag via Unik Resurs.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Skapa och underhålla produktionsberedningar och arbetsinstruktioner.
Utföra riskanalyser och processoptimering för att uppnå optimalt produktionsflöde.
Tvärfunktionellt samarbete med konstruktörer, kvalitetstekniker, operatörer och inköp. När dessa team stöter på komplexa utvecklingsområden är det du som leder arbetet mot en lösning.
Arbeta i nära dialog med interna och externa intressenter för att säkerställa att vi uppfyller våra krav och stödjer en långsiktig produktionsstrategi.
Skapa layouter och utformning av arbetsplatser.
Vara aktiv part i kravställning gentemot utvecklingsavdelningen och granska konstruktionsunderlag. Publiceringsdatum2026-06-05Profil
Du är utbildad produktionstekniker eller motsvarande och har några års arbetslivserfarenhet av produktionsteknik.
Kunskaper inom Delmia och IFS ERP9 eller andra berednings- och affärssystem är meriterande.
Har du dessutom jobbat med balansering och flödessimulering så är det ett stort plus.
Vi söker dig som är drivande, självständig och ansvarstagande lagspelare och som är van vid att arbeta mot deadlines.
Du har en vilja att utvecklas och är inte rädd för att utmana nuvarande arbetssätt.
Du besitter en god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra och kan självständigt söka den information som anses nödvändig för att genomföra en uppgift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för
säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Linda Connbo
070-7950189linda.connbo@unikresurs.se
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9949143